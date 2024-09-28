Впервые за полвека через реку Снежная в Приангарье построили новый мост

Пешеходный мост через реку Снежная построили в поселке Новоснежная Слюдянского района. Он соединяет два региона страны – Иркутскую область и Республику Бурятия. Объект создали по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Новый объект возвели впервые за полвека, предыдущий мост находился в аварийном состоянии. Протяженность современной конструкции составляет 117 метров. Специалисты установили новые русловые опоры, уложили деревянный настил, обустроили освещение.

На возведения сооружения муниципалитет получил субсидию из областного бюджета 162,5 млн рублей, с учетом софинансирования из местного бюджета стоимость работ составила 178,6 млн рублей.

Мост обеспечивает людям доступ к социально-значимым объектам. По нему дети из поселка Новоснежная ходят в школу, взрослые – в аптеку, больницу и другие организации в селе Выдрино Республики Бурятия. Обеспечен комфортный и безопасный переход: для удобства жителей с каждой стороны оборудовали лестницы, пандусы, установили скамейки.