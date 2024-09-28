Контрабанду леса на 4,5 млн рублей выявили в Иркутской области

Уголовное дело о контрабанде лесоматериалов стоимостью более 4,5 млн рублей возбудили в Иркутской области. Подробности сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Установлено, что одним из участников внешнеэкономической деятельности в 2021 году при экспорте пиломатериалов в таможню на товары была подана декларация, содержащая недостоверные сведения о происхождении древесины.

Общий объем экспортированных лесоматериалов хвойных пород составил более 312 куб. м, их стоимость превысила 4,5 млн рублей.

В настоящее время ведется расследование.