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Контрабанду леса на 4,5 млн рублей выявили в Иркутской области

Уголовное дело о контрабанде лесоматериалов стоимостью более 4,5 млн рублей возбудили в Иркутской области. Подробности сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Установлено, что одним из участников внешнеэкономической деятельности в 2021 году при экспорте пиломатериалов в таможню на товары была подана декларация, содержащая недостоверные сведения о происхождении древесины.

Общий объем экспортированных лесоматериалов хвойных пород составил более 312 куб. м, их стоимость превысила 4,5 млн рублей.

В настоящее время ведется расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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