Как не наступать на одни и те же грабли? На БРИФ’24 обсудят типовые ошибки проектов

Один из лучших спикеров БРИФа – генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт» Владимир Орлов – выступит на форуме уже шестой раз.

– Я расскажу о типовых ошибках и рисках при управлении проектами. Что интересно: все мы занимаемся риск-менеджментом, люди образованные, умные... Но каждый раз – одни и те же ошибки! Доходит до смешного: наступают на те же грабли. Поэтому я озвучу, с одной стороны, достаточно понятные и очевидные ошибки, с другой – расскажу, как с этим можно бороться, – рассказал Владимир Орлов.

Что же это за ошибки такие? По словам эксперта, ТОП возглавляет непонимание разницы между целью и проектом, что ограничивает зоны ответственности и контроля над рисками:

– Например, задача: производить новую продукцию, вывести ее на рынок, продавать. Эта задача превращается в проект по строительству завода. В итоге завод построен, а продукция не продается или вовсе не производится. Или производится, да не та и не в том объеме, – пояснил эксперт.

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В этот раз Владимир Орлов будет не только выступать, но и модерировать одну из секций в День безопасности, 3 октября.

VIII Международный Байкальский риск-форум (БРИФ`24) пройдет в Иркутске с 1 по 4 октября. Ключевая тема форума – «Эффективное управление бизнесом в эпоху перемен». Организатор мероприятия – группа компаний ИНК. Форум соберет ведущих экспертов, представителей бизнеса и государственных органов для обсуждения актуальных вызовов и перспектив развития экономики в условиях глобальных изменений. В этом году форум акцентирует внимание на практических решениях для повышения эффективности бизнеса.

Посмотреть программу и зарегистрироваться можно на сайте VIII Международного Байкальского риск-форума.