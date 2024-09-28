Аналитики оценили доходность от сдачи квартир в аренду в Иркутске

Аналитики федерального портала «Мир квартир» провели исследование и выяснили, как оценивается доходность от сдачи квартир, купленных на вторичном рынке, в аренду. Результаты есть у SIA.RU.

В Иркутске в месяц арендодатель в среднем может заработать на недвижимости 35,1 тысячи рублей. Доходность в настоящее время составляет 6,1%. Окупить квартиру можно за 16,3 года. Средняя стоимость лота – 6,9 млн рублей.

Самая высокая доходность квартир – в Ижевске: здесь она составляет 8,7%. Окупается тут жилье за 11,5 года. Хорошие показатели выявлены также в Череповце – 8,6% и 11,6 года, Астрахани – 8,5% и 11,7 года, Нижнем Тагиле – 8,1% и 12,3 года, Кургане – 8,1% и 12,4 года.

Наименьшую выгоду принесут квартиры в Белгороде: там они дают всего 3,9% доходности, а окупаться будут 25,6 года. Точно такие же показатели и у Москвы. Ненамного лучше – у Севастополя – 4,3% и 23,2 года, Сочи – 5,2% и 19,4 года, Владивостока – 5,2% и 19,1 года.