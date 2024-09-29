Большинство иркутян не поддерживают сокращение срока обучения в школе

Аналитики сервиса SuperJob провели исследование и выяснили, как иркутяне относятся к сокращению срока обучения в школе. Результаты есть у SIA.RU.

6 из 10 иркутян против подобной идеи, поскольку даже в 17 лет большинство абитуриентов не знают, чего хотят, а также, по словам горожан, не готовы к взрослой жизни. Не поддержал инициативу и 59% опрошенных родителей школьников.

Мужчины более активно, чем женщины, высказывались против сокращения периода обучения: 61 и 57% соответственно. Противников инициативы больше среди иркутян в возрасте от 35 до 44 лет – 65%.

Напомним, ранее помощник президента России Владимир Мединский высказал мнение, что обучение в школе в течение 11 лет является непозволительной роскошью, и предложил сократить этот срок, чтобы выпускники могли раньше начинать профессиональную подготовку.