Четыре дома для врачей и переселенцев построят в Нижнеудинске до конца года

Строительство жилых домов для медицинских работников и переселенцев из аварийного фонда завершают в Нижнеудинске. Объекты находятся в микрорайоне «Восточный», рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

В настоящее время полностью готов 33-квартирный дом для медиков: идет его приемка. На следующей неделе государственный строительный надзор намерен выдать заключение о соответствии выполненных работ проектной документации. В ближайшее время врачи получат ключи от квартир.

Рядом с этим домом завершается строительство блок-секций для переселенцев из аварийного фонда Нижнеудинска. В них 125 квартир. В двух завершено строительство наружных стен и внутренних перегородок, подключены все внешние инженерные сети, ведется монтаж фасада, укладка керамической плитки, постелен кафель на балконах, установлено лифтовое оборудование, начаты работы по заливке отмостки. Общая готовность этих сооружений составляет 90% и 86%.

Еще в двух блок-секциях построены все наружные стены и внутренние перегородки, подключены внешние инженерные сети, идет укладка лифтовых шахт. Специалисты приступили к работам по благоустройству. Строительная готовность одной блок-секции составляет 63%, второй – 54%. Завершить строительство всех четырех объектов планируется до конца 2024 года.

По состоянию на сентябрь 2024 года по региональной программе в Нижнеудинске переселен 71 человек из 33 жилых помещений общей площадью 1,64 тысячи квадратных метров. Для реализации программы в городе необходимо переселить 406 граждан из 8,01 тыс. квадратных метров жилья. Для реализации мероприятий необходимо 158 помещений. Введение в эксплуатацию четырех блок-секций позволит практически завершить программу.