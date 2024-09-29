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Апаpт-комплекс за 120 млн рублей продают в центре Иркутска

В Иркутске выставили на продажу апаpт-комплекс, стоимость которого составляет 120 млн рублей. Объект расположен в центре города, следует из данных «Авито».

Строение располагается на пepeceчении улиц Богдана Xмельницкого и Кapлa Maркcа. Здание и земля находятся в собственности. Площадь гостиницы составляет 1094 кв. м. Внутри имеются офисы с панорамными окнами, номера как с обычными, так и мансардными высокими потолками. Перед комплексом есть парковка.

По словам продавца, новый собственник сможет сдавать помещения как на долгосрочный период, так и работать в формате отеля. Объект расположен за шлагбаумом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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