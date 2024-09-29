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Forbes включил иркутское предприятие в список крупнейших компаний РФ по чистой прибыли

Forbes составил список из 100 крупнейших российских компаний по чистой прибыли. В него вошло предприятие из Иркутска, следует из данных на официальном сайте издания.

Речь об «Иркутской нефтяной компании». Ее чистая прибыль по итогам 2023 года оценивается в 139,1 млрд рублей, 2022-го – 100,7 млрд рублей. Заводы организации занимаются геологией, разведкой и добычей нефти в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии.

В тройку лидеров списка вошли «Сургутнефтегаз», чистая прибыль которого в 2023-м составила 1322,1 млрд рублей, «Сбер» – 1508,6 млрд рублей, «Роснефть» – 1529 млрд рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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