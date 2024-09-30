Для участников Байкальского риск-форума проведут экскурсии на велосипедах

В защитных шлемах и деловых костюмах отправятся в велозаезд по набережной участники Байкальского риск-форума.

«В прошлом году в рамках БРИФ мы уже проводили персональные экскурсии по городу на велосипедах. А в этот раз запланирован совсем другой масштаб меропрития - говорит Алёна Ямщикова, директор туроператора "НУУР 1642".

«Многие участники БРИФа в Иркутске впервые и такой формат знакомства с городом запомнится им надолго. Мы определили отдельные точки на маршруте у знаковых мест города, где гости смогут сделать фото на память».

Компания уже второй год является соорганизатором культурной программы форума.У НУУР 1642 еще много интересных идей для участников БРИФа. Помимо обзорных и тематических экскурсий по Иркутску, выездов на Байкал, мы расширили географию и организуем «дикий таёжный обед» в Усть-Куте с деликатесами ленской кухни от бренд-шефа, основателя международного фестиваля «Диких ужинов» Хайяма Аминова.Для справки:ООО «НУУР 1642» - туроператор по Байкалу и Восточной Сибири. Основные направления деятельности компании – индивидуальные премиальные туры по Байкалу, MICE мероприятия и корпоративные программы на Байкале, джип-туры и аренда джипов, сити-туры по Иркутску, Усть-Куту, Улан-Удэ, исследовательские экспедиции, событийный и промышленный туризм.

Сайт НУУР1642: https://nuur1642.ru/

НУУР 1642 Вконтакте: https://vk.com/nuur1642

НУУР1642 в Телеграмм: https://t.me/nuur_1642

Тел. +7 983 466 1642

Реклама ООО "Нуур 1642". erid:2VfnxvenVwW