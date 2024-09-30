«Байкал – колодец человечества. Другого не будет». Олег Дерипаска – об экологии, Байкале, газификации, энергодефиците и потенциале Иркутска

«Газификация Иркутской области неизбежна. Когда это произойдет, регион ждут большие перемены. Налоги, выигрышная логистика, развитие промышленности, туризм – Иркутск обречен на успех», – убежден известный промышленник и общественный деятель Олег Дерипаска. В сентябре он стал гостем клуба «PRO Иркутск». Оживленная беседа с иркутскими учеными, экологами, общественниками, журналистами длилась два часа. Мы записали самые яркие цитаты спикера.

Фото: Сергей Антипин

1. О «Зеленом диалоге»: «Нам есть чему учиться у Китая»

В столицу Восточной Сибири Олег Дерипаска приехал для участия в форуме «Зеленый диалог: Россия и Китай за устойчивое будущее». Представители двух стран обсудили видение и тренды «зеленой» повестки. Этим же направлением не первый год занимается основанный им энергохолдинг Эн+, причем как внутри компании, так и в регионах. По словам Олега Дерипаски, россиянам есть чему поучиться у коллег из КНР.

– Если вспомнить, каким Китай был раньше – и каким он стал сейчас, можно увидеть большие изменения. Раньше, приезжая в Пекин, ты сразу погружался в смог, сейчас – воздух заметно чище. Форум «Зеленый диалог» организован Российско-Китайским комитетом дружбы. За экологические вопросы с российской стороны отвечаю я, с китайской – заместитель министра экологии и окружающей среды КНР Чжао Инминь. Он создает систему регулирования, мотивирования – за счёт создания квот на выбросы. Это важно, чтобы коммерческий эффект получали те люди и компании, которые сокращают выбросы.

2. О Монголии и Байкале: «Беспокоят новые заводы на Селенге»

В особом внимании, по мнению Олега Дерипаски, сегодня нуждаются природные ресурсы региона. В первую очередь речь, конечно, идет о Байкале. Главный приток озера – Селенга – проходит по территории Монголии, где сегодня наблюдаются серьезные изменения – и климатические, и экономические.

– Страна развивается и привлекает много инвестиций. И нас, например, беспокоит, то направление в районе водосбора Селенги и ее притоков, где будет идти строительство новых заводов горнорудной промышленности, – поделился Олег Дерипаска. – Сегодня вопрос стоит даже не с точки зрения строительства ГЭС на этих реках – видимо, по балансу воды там не будет сейчас проблем. Беспокоит то, как будет вестись разработка горных месторождений, в том числе урановых. Какие технологии там планируют применять, как будет идти выдача разрешений и экологическая экспертиза этих проектов.

В вопросе сохранения водных ресурсов очень важна поддержка общественников, ученых, экологов. Именно общественность способна сдвинуть с места решение этого вопроса. У кого-то был колодец? Байкал – это тот же колодец человечества, другого не будет.

3. О туризме: «Если не оборудовать места отдыха, туристы будут всюду»

Говоря о Байкале, Олег Дерипаска коснулся и вопроса развития туристической отрасли в регионе. По его словам, пока в этом направлении все непросто. Если вести речь о качественном туризме, о бережном отношении к окружающей среде, то региону нужно предоставить предпринимателям площадку для строительства туристической инфраструктуры, считает он. Пока же, несмотря на все ограничения, хаотичная застройка на берегах озера продолжается.

– При этом потенциал, конечно, есть. И есть богатейшая история, – отметил Олег Дерипаска. – Вы знаете, что Иркутск исторически был финансовым центром Русской Америки, отсюда брали старт купеческие экспедиции, которые отправлялись на освоение американского континента. Губернатор говорил, что планируется восстановить здание Русско-Азиатского банка – одного из крупнейших частных банков России в те годы. Я считаю, нужно делать в Иркутске центр изучения культуры и традиций всей Сибири. Это важный элемент, если бороться за место под солнцем с точки зрения развития туризма и качества жизни в целом.

Что касается туризма на Байкале, то, может, стоит посмотреть, как в других странах организовывают доступ к объектам всемирного наследия ЮНЕСКО, коим является озеро. Подходишь к Ниагаре – тебя подводят к защитному барьеру, показывают – и все. Ты просто физически ничего не сможешь туда бросить. Если рассуждать о том, что скоро на Байкале будут миллионы туристов в год, то, может, стоит организованно привезти эти миллионы к озеру, дать им на него посмотреть, сфотографировать – и отвезти обратно? Если не оборудовать надлежащим образом места отдыха, туристы будут везде.

4. О потенциале Иркутска: «Город может стать столицей знаний»

На предыдущей встрече с основателем Эн+ один из предпринимателей посетовал, что Иркутск – не столица Сибири. Олег Дерипаска вернулся к этому вопросу. По его мнению, столицей Сибири – в силу промышленного и иного потенциала – скорее будет Красноярск. Иркутску за этим статусом гнаться нет смысла: денег на вторую столицу все равно не будет.

– Но у вас много студентов, и вы можете стать столицей знаний, а это гораздо более привлекательно, – считает он. – Иркутяне уже поднимали вопрос о строительстве межвузовского студенческого кампуса – мы готовы включиться. Если нужны инвестиции, мы предоставим.

Вторая тема, которая перспективна, на мой взгляд, – это культура и традиции малых народов Сибири. Осознанной культуре на этой территории более 5000 лет – мы видим это по всем свидетельствам археологов. Ее изучение требует более глубокого внимания, больших усилий, большего финансирования.

5. О газификации: «Она состоится, других вариантов нет»

Перспективы развития региона, по мнению Олега Дерипаски, тесно связаны с газификацией. Иркутской области необходим газовый переход, убежден он. Так, все теплостанции, наконец, будут переведены на голубое топливо, у Эн+ появится возможность не использовать уголь, а строить чистую энергетику.

– Газификация обязательно состоится, других вариантов нет. Непонятно только, зачем разделение газа «угнали» на границу с Китаем. Я считаю, надо делить его здесь, на Ковыкте, выделять гелий и все остальное. Теперь придется строить все заново. Но и это можно сделать – как только решение о газификации будет принято на самом высоком уровне.

Важен, безусловно, и вопрос цены. Наверное, Газпром захочет, чтобы в регион газ пришёл по той же цене, что и в Китай. Плюс транспортные расходы. Одно дело, если у нас газ будет, как в европейских регионах – 80 долларов, другое – если 300-400. Вопрос цены критичен. Как и вопрос качества. Региону нужно, на мой взгляд, активнее включаться в этот вопрос, формулировать свои условия, предложения.

6. О водороде: «Нужна альтернативная энергетика»

Затронул Олег Дерипаска и вопрос альтернативной энергетики. По его словам, учитывая экологические задачи, которые стоят перед Байкальским регионом, необходимо подумать и о состоянии воздуха на территории. По его мнению, можно было бы организовать движение автомобилей в Иркутской области на водороде.

– А иначе все выбросы будут в воздухе. Иркутск – это и промышленность, и туризм, и крутая научная база. Альтернативная энергетика необходима. А кроме водорода, и вариантов особо нет. Электрокары – это хорошо, но в условиях низких температур зимой – нереально. А вот водородное решение подойдет отлично, в том числе и с точки зрения экологии. Его и получить-то легко. Самый большой вопрос здесь – в инфраструктуре. Это сложнее, чем сама технология и выделение водорода.

7. О ЦОДах: «Проект дорогой, но это важно для страны»

Еще одним перспективным направлением Олег Дерипаска считает создание в регионе центров обработки данных.

– Наша задача сейчас – обеспечить ЦОДы, облачные технологии, которые создаются. Мы будем заниматься этим направлением, у нас есть свой проект создания облачных решений. Он дорогой, но это важно для страны. Проблема срывов, которые бывают в интернете, должна быть решена. Мы это сделаем. И это, в том числе, решит проблему избыточной мощности на севере Иркутской области.

8. Об энергодефиците: «Проблема не в мощности, а в сетях»

Большой блок вопросов на встрече касался проблем энергодефицита. Не секрет, что в Иркутском и Шелеховском районах люди ждут подключения своих новых домов к электричеству по полтора-два года. По словам Олега Дерипаски, энергомощности в регионе есть, модернизация оборудования идет, новые генерирующие объекты строятся.

– Сейчас основная проблема не в энергодецифите, а в сетях. На ближайшие 18 месяцев мы проблему можно решить, потратить 15 миллиардов – и сделать. Но дальше надо решать вопрос системно. Ежегодное недофинансирование сетевой компании (которая, как монопольная организация, регулируется государством) составляет 5 млрд рублей. Проблему необходимо решать – региону можно пойти в ДОМ.РФ, взять инфраструктурный кредит: он длинный, там низкая ставка – растянуть его, плавно самортизировать, чтобы это не сильно сказалось на тарифе.

Хроническое недофинансирование энергетики – это проблема не только Иркутской области, блэкауты встречаются по всей стране. Причины разные: на юге – жара, в Сибири – холод, в Подмосковье – ледяной дождь. Что бы ни было, нужно иметь резервы.

У нас есть понимание, как действовать. Если бы был газ, нам удалось бы создать более распределённую схему выдачи мощности. Пока газа нет, будем решать проблему с учётом того, что имеем.

9. Об энергоэффективности: «Люди больше теряют, мы больше сжигаем»

Одной из самых болезненных тем в регионе по-прежнему остается энергоэффективность. Многие сегодня строят дома самостоятельно, без обращения к профессионалам, без проектирования – в итоге получают «палатки», теплопотери в которых составляют до 70%.

– Мы будем поддерживать любые программы, которые стимулируют людей строить и покупать энергоэффективные дома. Надо вести пропаганду среди населения, чтобы утепляли свои жилища, чтобы осознавали конечность ресурсов, знали, сколько энергии они тратят, – говорит Олег Дерипаска. – Сейчас, пока нет газа, пока нет возобновляемой энергетики, мы просто жжем уголь, чтобы эти потери закрыть. Это какая-то адская схема. Люди больше теряют, энергетики больше сжигают.

10. О перспективах: «Иркутск обречен на успех»

В завершение встречи Олег Дерипаска поделился своим мнением об экономической ситуации в стране и в мире. По его словам, сейчас идёт борьба за баррель – вероятно, он снизится до 40 долларов, что приведет к серьезной встряске бюджета.

– Иркутск не пострадает. Но надо работать над доходной базой, она должна увеличиваться. Пример с трубой Газпрома – когда он увел ее из региона, он увел и рентную базу. Я считаю, это несправедливо: Газпром все равно платит, почему не платить здесь? Это громадный источник дохода для региона. При наличии здесь газа все программы переработки будут эффективны. Здесь будут налоги. Здесь выигрышная логистика: город – ворота в Азию. Иркутск обречен на успех, и люди должны почувствовать эти перемены.

Иван Рудых

СПРАВКА

Дискуссионный клуб «PRO Иркутск» объединяет активных представителей малого и среднего бизнеса и неравнодушных жителей, заинтересованных в развитии города и региона. Концепция клуба созвучна идеям основателя Эн+ Олега Дерипаски, который не раз говорил о том, что для развития регионов необходимы открытость и доверительные отношения между властью, бизнесом и обществом. Только так можно улучшить инфраструктуру и качество жизни людей, привлечь инвесторов и реализовать потенциал территории.

Есть идея!

Что предлагали Олегу Дерипаске иркутяне

К основателю Эн+ участники встречи обращались не только с вопросами, но и с различными предложениями. Мы записали пять интересных инициатив, которые прозвучали во время встречи от иркутских предпринимателей, ученых и общественников.

Фото: Сергей Антипин

1. Не запрещать легальный майнинг в Иркутской области

Дискуссию о майнинге на встрече с Олегом Дерипаской поднял председатель Общественного совета при УФНС по Иркутской области, член комиссии по противодействию коррупции при губернаторе Иркутской области Сергей Шишкин. По его словам, просто запретить майнинг в регионе – это не дело.

– Важно добиться баланса интересов. Есть предложение организовать переезд майнеров с юга региона на север, его я тоже считаю бесперспективным, учитывая трафик генерации. Правильнее регулировать вопрос с помощью налогов – мы сейчас будем разрабатывать систему налогообложения для майнеров для всех уровней.

2. Снизить тариф для социальных предпринимателей

Фото: Сергей Антипин

Предприниматель, основатель фонда «Оберег» Александр Соболев поблагодарил Олега Дерипаску за системный подход и взаимодействие с общественностью и предложил подумать о введении специального тарифа для социальных проектов.

– У меня крупнейший кризисный центр в России, площадь – 4000 кв. м. Он находится в Иркутске, и я плачу за электроэнергию по промышленному тарифу – 4,5 рубля. Ежемесячно коммунальные услуги: электричество, горячая и холодная вода – обходятся в 300 тысяч. Если бы вы сделали специальную программу или грантовый конкурс, чтобы социальные предприниматели могли платить по тарифу для физлиц, все общественники были бы благодарны.

3. Создать завод по переработке одежды

Еще один социальный предприниматель – руководитель благотворительного магазина подержанных вещей «Вторник» Светлана Первенецкая – предложила организовать в Иркутске завод по переработке одежды.

Фото: Сергей Антипин

– Современный мир – мир одноразовых вещей. Они используются короткое время, превращаются в мусор и десятилетиями не разлагаются, загрязняя природу. Люди приносят и сдают нам очень много вещей, и не всегда им можно продлить жизнь. Хотелось бы организовать в Иркутске переработку одежды, чтобы не возить ее в Красноярск или Новосибирск.

4. Ускорить принятие закона о гостевых домах

С просьбой «придать ускорение» закону о гостевых домах к Олегу Дерипаске обратился блогер и автор проекта по развитию сельского туризма «Турдесант» Александр Откидач. По его словам, в регионе есть что посмотреть, помимо Байкала. Возможность строить гостевые дома позволит активнее развивать туризм на селе.

Фото: Сергей Антипин

– Мы очень ждем закона о гостевых домах. Нам обещали принять его еще 1 апреля, но этого до сих пор не случилось. Чтобы развивать сельский туризм, не нужно строить большие трехзвездочные гостиницы. В селах есть немало пустующих домов, которые местные жители готовы выкупать у муниципалитета и делать в них небольшие гостевые дома.

5. Создать объект «Байкальская рифтовая система»

Доцент Роман Колобов вернулся к разговору о будущем Байкала. Он рассказал об еще одном способе сохранить озеро, над которым сегодня работают ученые. Речь идет о расширении объекта всемирного наследия и придании ему трансграничного статуса.

Фото: Сергей Антипин

– Байкальская рифтовая система включает озеро Байкал, Тункинскую котловину и озеро Хубсугул. Три объекта могут составить единый транснациональный объект всемирного наследия. Это даст мощный импульс развитию туризма: брендирование единым лейблом объекта всемирного наследия туристических маршрутов Хубсугул – Байкал усилит бренды обоих озер. А Иркутск вполне может стать интеллектуальным центром по развитию передовых практик в области охраны всемирного природного наследия.