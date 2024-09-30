Спрос на новостройки в России снизился на 20%

Средняя цена квадратного метра в новых домах продолжает расти. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на федеральный комбинат стеновых материалов «Винзер».

Снижение доступности льготных ипотечных программ привело к сокращению спроса на первичном рынке жилья в России еще на 20%, но средняя цена квадратного метра продолжила расти и в этих условиях.

«Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в России, по данным проектных деклараций, превысила 175,5 тыс. рублей, в аналогичный период прошлого года она была на уровне 155 тыс. рублей. Вопреки охлаждению спроса на новостройки в части крупных городов рост средней стоимости квадратного метра продолжился», – отметил директор федерального комбината стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин.

Ранее сообщалось, что продажи жилья в новостройках Москвы и Подмосковья в июле, после отмены льготной ипотеки, рухнули на 40%.

При этом стоимость первичной недвижимости продолжала расти. Так, за июль в старой Москве она увеличилась на 4%, а за год — на 17%. В Новой Москве за июль квадратный метр, наоборот, подешевел, цена снизилась на 1%, но увеличилась на 8% по сравнению с июлем 2023 годом.

Что касается регионального рынка, то в августе новостройки в Иркутске подешевели на 4,5% до 157 тыс. за «квадрат». Такие данные приводит портал «Мир квартир».