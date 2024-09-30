«Мы находимся на пороге «бума» частных ЗПИФов»

Спрос на этот инструмент подогревает новая система налогообложения. Зачем надо формировать личный ЗПИФ? В чем его преимущества? И при какой сумме активов оправданно это решение? Рассказывает заместитель директора по развитию «Цифра брокер» Вадим Остапенко.

Спрос растет

В последнее время всё больше клиентов начинают интересоваться таким инструментом, как личный ЗПИФ. С чем связан спрос?

– С одной стороны, интерес подогревает грядущее вступление в силу новой шкалы НДФЛ, – поясняет Вадим Остапенко. – С другой, сами управляющие компании, которые занимаются формированием подобных фондов, довольно активно рассказывают возможностях и преимуществах инструмента, популяризируя его.

Профессиональные участники рынка уже сейчас активно помогают клиентам с формированием частных ЗПИФов. Успешные кейсы есть, их становится всё больше. Иркутские инвесторы также обращаются к нам с этим запросом. И у нас есть все возможности для формирования фондов. Считаем, что у личных ЗПИФов – хорошее будущее.

Преимуществ много

По словам Вадима Остапенко, личный ЗПИФ выполняет несколько задач. Во-первых, это удобно, так как все – даже разноплановые – активы клиента, в том числе те, что находятся в зарубежных юрисдикциях, можно собрать в единый фонд, и это сильно экономит время и увеличивает эффективность управления активами.

– Во-вторых, это дает налоговые преимущества. Пайщики платят налог только при продаже паев, когда выходят из ПИФа, и фонд – благодаря статусу имущественного комплекса – не платит налог с дохода от продажи бумаг или с поступающих в него дивидендов. Фонд реинвестирует доход, это означает, увеличение потенциального дохода пайщика.

Вадим Остапенко напомнил, что с 2025 года в нашей стране начинает действовать прогрессивная шкала налогообложения, кроме того, увеличивается налоговая нагрузка на инвесторов (увеличивается налог на вклады, налог на материальную выгоду), поэтому вопрос формирования частных ЗПИФов актуален как никогда.

– Еще одно преимущество инструмента – конфиденциальность, – говорит эксперт. – Личный фонд позволяет не раскрывать персональные данные его владельца, что, согласитесь, в наше время – дополнительный плюс.

От 200 млн и выше

Личный ЗПИФ – это, безусловно, инструмент, интересный прежде всего для состоятельных клиентов, подчеркивает Вадим Остапенко.

– Если говорить о сумме, начиная с которой формирование личного фонда будет оправданным решением, то тут все индивидуально. Нужно смотреть на его наполнение. Например, если мы хотим сформировать ЗПИФ из ценных бумаг, то активы фонда целесообразно создавать от 200 млн рублей – для минимизации издержек клиента. Если мы говорим о ЗПИФ, в составе которого будет недвижимость, то это сумма, как правило, от 500 млн рублей.



*Не является инвестиционной рекомендацией