ФАС: Штрафы за нарушения в рекламе финансовых услуг должны быть существенно повышены

Наказание для юрлиц сейчас составляет 100–500 тыс. рублей. О своей позиции «Известиям» рассказала заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Карина Таукенова.

«Сейчас за нарушение Закона о рекламе штраф для юрлиц составляет 100–500 тыс. рублей, за нарушения в рекламе кредитов он выше – от 600 тыс. до 1,6 млн рублей. Этого, безусловно, недостаточно, потому что выгода от продвижения банковских продуктов и привлечения новых клиентов перекрывает такие «расходы». Лично я считаю, что штрафная вилка по таким нарушениям могла бы составлять 3–5 млн рублей. В любом случае, речь должна идти именно о миллионах рублей», – говорит Карина Таукенова.

Она не исключает, что критическая масса обращений и жалоб может стать причиной разработки новой законодательной инициативы со стороны Госдумы и Совета Федерации.

Ранее стало известно, что реклама в Telegram, VK и Rutube подорожала в два раза. Тенденции связывают с блокировкой или замедлением некоторых площадок. Всего объем рынка рекламы в России в первом полугодии 2024-го вырос на треть и составил около 400 млрд руб.