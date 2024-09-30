Инфляция обогнала траты регионов на соцполитику и ЖКХ

Это говорит о сокращении инвестиционных трат субъектов в реальном выражении, даже несмотря на бюджетные кредиты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

За семь месяцев 2024-го в целом все расходы региональных бюджетов выросли по отношению к аналогичному периоду 2023-го на 8%. При этом стало меньше субъектов, которые увеличили траты – только 71.

Быстрее всего росли вложения в здравоохранение (+16%) и образование (+12%). Это связано с индексацией зарплат педагогам и медработникам, а также с программами поддержки бюджетников в отдельных регионах (например, выплаты учителям и врачам на первоначальный взнос по ипотеке и компенсации аренды жилья докторам), отмечает регулятор. Также выделялись средства на строительство и капитальный ремонт больниц и школ.

В то же время расходы на социальную политику, национальную экономику и ЖКХ росли медленнее годовой инфляции, говорится в докладе. Среднегодовой рост цен на конец июля составил 9,13%, следует из данных Росстата.

Ранее стало известно, что инфляционные ожидания растут, несмотря на рост ключевой ставки. Инфляция в III квартале 2024 г. складывается выше ожиданий Банка России. Это может указывать на снижение степени заякоренности инфляционных ожиданий, то есть увеличение их адаптивности.