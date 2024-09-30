Иран и Россия близки к заключению газового контракта

Заявление министра энергетики исламской республики Аббаса Алиабади передают «Известиям».

Министр энергетики исламской республики Аббас Алиабади рассказал, что переговоры по заключению контракта на поставки трубопроводного газа в Иран все еще ведутся, но уже близки к финалу.

– По информации из министерства нефти, это все еще находится на стадии переговоров. Но мы близки к завершению, – сказал Аббас Алиабади.

Эксперты называют контракт «попыткой показать Китаю, что у «Газпрома» есть альтернативные рынки сбыта». Поэтому здесь «Газпрому» даже выгодно продемонстрировать, что есть возможность продать западно-сибирский газ на другие рынки, для того чтобы поторопить Китай с подписанием контракта.

Ранее стало известно, что «Газпром» потерял лидерство по объему прибыли среди российских компаний. Сегодня первую строчку в рейтинге Forbes занимает «Роснефть».