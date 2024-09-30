Шелеховский поставщик оборудования для горно-обогатительной сферы увеличил производительность на треть с помощью нацпроекта

Компания «Сервис ТехноПром», один из ведущих производителей центробежных концентраторов для горно-обогатительной отрасли России, завершила активную фазу работы в нацпроекте «Производительность труда». В итоге за полгода команда ускорила производственные процессы больше чем на треть и снизила объемы незавершенного производства на 17%. Кроме того, на треть увеличилась средняя производительность сотрудника (выработка).

«Нацпроект «Производительность труда» в Иркутской области реализует Региональный центр компетенций. Его задача – обучить сотрудников предприятий инструментам бережливого производства на одном производственном участке, чтобы они и далее распространяли этот опыт на всю компанию. Этот инструмент очень полезен на начальной стадии создания компании и на этапе масштабирования производства, который сейчас переживает «Сервис ТехноПром». Это проект, направленный на импортозамещение и использование технологий бережливого производства, позволяет использовать все возможные ресурсы и постоянно совершенствовать все процессы, что позволяет более динамично в целом развивать отечественные технологии», – подчеркнул первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Центробежные концентраторы – оборудование для гравитационного обогащения измельченных руд или песков, содержащих драгоценные металлы (или иные ценные минералы). Предприятие также готово производить узлы, части износа, системы управления для оборудования западных брендов. Таким образом, горно-обогатительные предприятия страны могут продлить срок работы ранее закупленного оборудования иностранного производства. В составе «Сервис ТехноПром» есть конструкторское бюро, специалисты которого совместно с учеными ИРНИТУ выполняют инженерные, изыскательские и конструкторские работы, а также производят опытно-промышленные образцы.

Команда предприятия в рамках нацпроекта оптимизировала рабочие места по системе 5С, которая помогла снизить время, затрачиваемое на поиск инструментов, почти в два раза. А двое участников команды получили официальные сертификаты внутренних инструкторов по бережливому производству. Это поможет продолжать внедрение инструментария нацпроекта и после завершения работы с экспертами Регионального центра компетенций.

«Нацпроект помог более эффективно организовать работу в сборочном цехе на 500 квадратных метрах. Раньше единовременно мы могли собирать только один аппарат, а теперь, после организации работы по системе 5С, можем работать сразу с четырьмя», – рассказал директор компании «Сервис ТехноПром» Никита Киселев.

Ранее компания получила земельный участок площадью два га в Иркутске в аренду без торгов. «Сервис ТехноПром» стал первым в Приангарье, кто получил такую меру поддержки на реализацию импортозамещающего проекта.

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