Опубликована деловая программа Международного форума «Сделано в России»

На официальном сайте Международного форума «Сделано в России», который состоится 14 октября в Конгресс-центре «Центр международной торговли» в Москве, опубликована полная деловая программа.

Участники мероприятия смогут посетить более 20 различных сессий, включая дискуссии, экспертные сессии и мастер-классы.

«В этом году деловая программа форума сосредоточена на экономике российского экспорта в условиях многополярного мира. Мы стремились создать программу, которая будет полезной и эффективной для всех участников. Участники смогут ознакомиться с анализом рынков, оценкой экспортного потенциала и определением направлений для дальнейшего развития экспорта. Также будут обсуждены вопросы программы “Сделано в России” и ее продвижения на международной арене, инфраструктуры внешнеэкономической деятельности, международной кооперации и стратегических партнерств, а также развитие экспорта в креативных индустриях и подготовка кадров для экспортной деятельности», — уточнила генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.

Ключевым мероприятием станет пленарная сессия «Карта российского экспорта. Маршрут построен». В обсуждении примут участие руководители ведущих экспортных компаний, представители государственных органов и институтов развития. На сессии обсудят актуальные возможности для масштабирования бизнеса российских экспортеров, меры поддержки при выходе на зарубежные рынки, а также сценарии развития и расширения торгово-экономического сотрудничества.

На дискуссии «Сила бренда. Как влюбить зарубежного покупателя в российские товары» обсудят форматы продвижения с максимальным эффектом, рассмотрят регионы наибольшего спроса на российские товары и стратегии для привлечения зарубежной аудитории к российским продуктам. Стратегии эффективного продвижения российских проектов и продуктов на экспорт, силу российского контента, ключевые аспекты выхода на международные рынки, а также методы измерения добавленной стоимости и экспортного потенциала креативных индустрий, возможности роста индустрии в современных геополитических условиях рассмотрят на сессии «Смыслы и образы. Экспортный потенциал российских креативных индустрий». Особое внимание на деловых мероприятиях форума будет уделено анализу конкретных кейсов и презентации инструментов поддержки, которые окажутся полезными как для начинающих, так и для действующих экспортеров.