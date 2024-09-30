Проверка систем оповещения пройдет 2 октября в Иркутской области

2 октября в Иркутской области пройдет комплексная проверка систем оповещения населения с включением электросирен, уличных громкоговорителей и передачей информации по радио и телевидению. Об этом сообщил начальник ОГКУ «Центр по гражданской обороне и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций» Константин Дроздов.

Проверка пройдет в период с 10:00 до 12:00 2 октября.

– Во избежание возникновения паники и волнения среди граждан прошу жителей области соблюдать спокойствие и не предпринимать никаких действий, – подчеркнул Константин Дроздов.

План проведения комплексных проверок готовности системы оповещения населения Иркутской области и муниципальных систем оповещения населения, утвержденный распоряжением губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, включает две проверки в год: в марте и октябре.