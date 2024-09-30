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«День реки» прошел на шелеховских карьерах

Около 100 корпоративных волонтеров РУСАЛа, представителей городской администрации и неравнодушных жителей Шелехова приняли участие в экологической акции, которая прошла на прибрежной территории карьеров в посёлке Индивидуальный.

Ежегодно экологический марафон РУСАЛа «День реки» собирает тысячи добровольцев в городах ответственности компании. После летнего сезона рядом с излюбленными местами отдыха местных жителей остается много мусора. 

«Традиционно Иркутский алюминиевый завод принимает участие в Дне реки. Экология и вопросы сохранения окружающей среды являются неотъемлемой частью корпоративной культуры РУСАЛа. Мы вместе с жителями помогаем нашему городу становиться лучше», – отметил Артём Фоминых, директор ИркАЗа.

Активные заводчане и горожане собрали более 150 мешков мусора на берегах шелеховских карьеров. Сбор мусора проходил в формате экологического квеста, с обязательным разделением отходов. Около половины собранных мешков – мусор, доступный к переработке. Этот груз отправился в пункт приема вторсырья. Остальную часть мусора вывезли на полигон промышленных и бытовых отходов ИркАЗа для утилизации. 

«Здорово, что сегодня многие волонтеры пришли вместе с детьми и своим примером показывают, как важно принимать участие в таких акциях. Воспитание в обществе культуры уважения к природе и ее сохранности – задача каждого из нас», – поделился Дмитрий Голубцов, сотрудник «СУАЛ-ПМ».

Все участники были разделены на команды и соревновались в количестве собранного мусора. По итогам акции были определены финалисты и победители:

  • 1 место заняла команда Молодежного совета промплощадки РУСАЛа в Шелехове;
  • 2 место – команда сотрудников «Кремний»;
  • 3 место – команда Женского совета промплощадки РУСАЛа в Шелехове. 

Спецприз за самое большое количество собранного вторсырья заняла команда филиала «ИСО» в Шелехове.

Впервые «День реки» состоялся в 2011 году в Красноярске и имел название «День Енисея», его инициировал основатель РУСАЛа Олег Дерипаска, с целью привлечения внимания общественности к проблемам главной реки Сибири.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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