Женщины не готовы отдать инициативу в работе, но согласны на лидерство мужчин в любви

Инициативу в вопросах любви и брака чаще проявляют мужчины: по 68% рассказали, что первыми пригласили девушку на свидание, предложили встречаться, а затем и вступить в брак. О том, что женщина сама пригласила их на первое свидание, рассказали 9% мужчин, что предложила встречаться – 8%, что форсировала свадьбу – 17%. Данные приводит сервис по поиску работы SuperJob.

Женский взгляд на отношения: о том, что мужчина был инициатором первого свидания, рассказали 54% россиянок, романтических отношений – 58%, свадьбы – 61%. Сами пригласили на свидание своего парня 16%, предложили встречаться – 11%, настояли на свадьбе – 23%.

Мужчины, состоящие в зарегистрированном браке, чаще мужчин, находящихся в незарегистрированном союзе, считают себя инициаторами первого свидания и начала отношений. Среди состоящих в браке россиянок больше тех, кто однажды предложил своему мужчине встречаться, а потом поставил вопрос ребром: свадьба или разрыв отношений.

Опрос работающих в разнополых коллективах показал: мужчины уверены, что сильный пол чаще проявляет инициативу в работе (61%), женщины не согласны – по их мнению, они более инициативны (52%), однако если среди мужчин готовых признать более инициативными противоположный пол только 12%, то среди женщин 27% считают, что первенство в этом вопросе – за мужчинами.