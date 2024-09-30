Фермерам разрешат возводить кемпинги и глэмпинги

В законе предлагают закрепить возможность для фермеров создавать на землях временные варианты размещения гостей, предложение депутатов «Единой России» передают «Известия».

Для этого они намерены закрепить в Земельном кодексе возможность возводить на территории фермерских хозяйств дополнительные нестационарные места размещения. Поправки подготовила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

«Одним из главных факторов, влияющих на принятие решения о посещении фермерского хозяйства в целях отдыха, является наличие мест временного проживания и организация питания, – говорится в пояснительной записке. – Несмотря на то что фермерские хозяйства в качестве сельского туризма теперь могут временно размещать туристов в своих жилых домах, сельский туризм испытывает существенный дефицит мест временного размещения посетителей на территории сельхозтоваропроизводителя».

Проект закона предполагает, что временные места размещения можно будет возводить на землях фермерского хозяйства, не относящихся к сельхозугодьям. При этом они не должны повреждать почвенный слой земельного участка.

Ранее ВТБ сообщил о росте спроса на бизнес-планы для открытия глэмпингов. В этом году они приобретали такие услуги на 27% чаще, чем в первом полугодии 2023 года, средний чек превысил 136 тыс. рублей.

«Среди клиентов СМБ мы видим рост интереса к таким сервисам у предприятий в сфере и мобильных средств доставки небольших грузов, а также у компаний туристического сектора, которые развивают, в том числе и новые форматы – глэмпинги», – отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ.