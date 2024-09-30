Иркутская область задает стандарты переработки золосодержащих материалов

В регионе уголь является основным видом топлива, на котором работают 14 ТЭЦ и большинство из более 1 тыс. действующих котельных. Об этом пишет «Независимая».

Как показала дискуссия «Начало «золошлакового» века: технологический суверенитет», прошедшая на Российской энергетической неделе, сейчас уже можно говорить о создании целой отрасли обращения с золосодержащими отходами. Зольные материалы могут использоваться как сырье во многих отраслях – жилищном и дорожном строительстве, химической промышленности, рекультивации полигонов твердых коммунальных отходов, металлургии, сельском хозяйстве.

Работа по вовлечению продуктов сжигания угля в хозяйственный оборот выстраивается в основном на региональном уровне. Например, в Иркутской области действуют предприятия по производству материалов из этого сырья.

В регионе уголь является основным видом топлива, на котором работают 14 ТЭЦ и большинство из более 1 тыс. действующих котельных, рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, в среднем в регионе ежегодно образуется около 2 млн т отходов, общая масса уже размещенных зольных отходов составляет 94 млн т. Областные власти рассматривают несколько вариантов утилизации, в числе которых – производство стройматериалов, в том числецемента, дорожное строительство, сельское хозяйство.

В Иркутской области расположены ТЭЦ компании Эн+, которая с начала 2000-х одна из первых в России начала внедрять практики использования зольных отходов. Сейчас такие практики являются бенчмарком. «Мы на ТЭЦ используем около 9 млн т угля в год в Иркутской области, – рассказал генеральный директор Эн+ Владимир Колмогоров. – Создали специальное подразделение – «Иркутскзолопродукт», освоили технологии производства изделий из золосодержащих отходов».

По словам Владимира Колмогорова, примером рационального устройства всей цепочки – от добычи угля до производства электроэнергии и переработки отходов – являются китайские предприятия: прямо на угольном разрезе действует ТЭС, оттуда золосодержащие материалы забираются на стоящее рядом предприятие. «В наших планах – построить на угольном разрезе большую станцию, где можно было бы заниматься не только выработкой электроэнергии, но и переработкой отходов», – отметил Владимир Колмогоров.