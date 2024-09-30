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Иркутск попал в двадцатку городов России по уровню зарплат

Средний заработок в столице Приангарья эксперты оценили в 85,2 тыс. рублей.

РИА Новости составило рейтинг городов России по уровню зарплат – соотношению среднедушевых доходов к продуктовому набору.

Место

Город

Зарплата к потребительскому набору

Средняя зарплата

Изменение за год

16

Иркутск

4,20

85,2 тыс. руб.

+19,3%

29

Красноярск

3,70

81,9 тыс. руб.

+18,1%

35

Новосибирск

3,57

75,8 тыс. руб.

+18,6%

65

Улан-Удэ

3,06

64,6 тыс. руб.

+19,7%

Первое место занимает Новый Уренгой (156,3 тыс. руб.). Вторую строчку по покупательской способности заплаты заняла столица Ямала – Салехард (142,8 тыс. руб.). Замыкает тройку лидеров Москва (160,3 тыс. руб.). В десятку рейтинга вошли: Южно-Сахалинск (133,1 тыс. руб.), Сургут (115,1 тыс. руб.), Ханты-Мансийск (111,5 тыс. руб.), Анадырь (164,6 тыс. руб.), Красногорск (110,8 тыс. руб.), Химки (110,1 тыс. руб.) и Тюмень (87,9 тыс. руб.).

Таким образом, в число лидеров в основном вошли северные города и столица России с пригородами.

В конце списка по покупательской способности средней зарплаты расположились Грозный (44,7 тыс. руб.) и Нальчик (44,7 тыс. руб.). Также относительно невысокая покупательная способность зарплат отмечается в Элисте (44,3 тыс. руб.), Владикавказе (44,4 тыс. руб.), Черкесске (47,1 тыс. руб.), Иваново (49,6 тыс. руб.), Майкопе (46,6 тыс. руб.) и Биробиджане (62,2 тыс. руб.).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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