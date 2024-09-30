Иркутск попал в двадцатку городов России по уровню зарплат

Средний заработок в столице Приангарья эксперты оценили в 85,2 тыс. рублей.
РИА Новости составило рейтинг городов России по уровню зарплат – соотношению среднедушевых доходов к продуктовому набору.
|
Место
|
Город
|
Зарплата к потребительскому набору
|
Средняя зарплата
|
Изменение за год
|
16
|
Иркутск
|
4,20
|
85,2 тыс. руб.
|
+19,3%
|
29
|
Красноярск
|
3,70
|
81,9 тыс. руб.
|
+18,1%
|
35
|
Новосибирск
|
3,57
|
75,8 тыс. руб.
|
+18,6%
|
65
|
Улан-Удэ
|
3,06
|
64,6 тыс. руб.
|
+19,7%
Первое место занимает Новый Уренгой (156,3 тыс. руб.). Вторую строчку по покупательской способности заплаты заняла столица Ямала – Салехард (142,8 тыс. руб.). Замыкает тройку лидеров Москва (160,3 тыс. руб.). В десятку рейтинга вошли: Южно-Сахалинск (133,1 тыс. руб.), Сургут (115,1 тыс. руб.), Ханты-Мансийск (111,5 тыс. руб.), Анадырь (164,6 тыс. руб.), Красногорск (110,8 тыс. руб.), Химки (110,1 тыс. руб.) и Тюмень (87,9 тыс. руб.).
Таким образом, в число лидеров в основном вошли северные города и столица России с пригородами.
В конце списка по покупательской способности средней зарплаты расположились Грозный (44,7 тыс. руб.) и Нальчик (44,7 тыс. руб.). Также относительно невысокая покупательная способность зарплат отмечается в Элисте (44,3 тыс. руб.), Владикавказе (44,4 тыс. руб.), Черкесске (47,1 тыс. руб.), Иваново (49,6 тыс. руб.), Майкопе (46,6 тыс. руб.) и Биробиджане (62,2 тыс. руб.).