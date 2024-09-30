Размер рекомендованного дохода для обслуживания ипотеки немного вырос

В соответствии с данными Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по состоянию на 1 августа 2024 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита со среднерыночными параметрами (размер, ставка, срок), составил 103,2 тыс. руб., немного увеличившись (на 1,5%) по сравнению с 1 января 2024 года (101,6 тыс. руб.).

Показатель рекомендованного семейного дохода фиксирует предельное отношение ежемесячных ипотечных платежей семьи (домохозяйства) к ежемесячным денежным поступлениям. Он рассчитывается на основании экономически обоснованного утверждения, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.

На средний размер рекомендованного семейного дохода влияют динамика рыночных ипотечных ставок, а также средние размер и срок ипотечного кредита. Так, по сравнению с началом года средний размер ипотеки в стране по состоянию на 01.08.2024 года снизился на 16,7% до 3,32 млн руб., а ее срок – на 4,2% до 289,5 месяцев. В свою очередь средневзвешенная ставка по ипотеке за тот же период, напротив, выросла на 2,3 процентного пункта до 10,2%.

Самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, среди 30-ти регионов с наибольшим объемом ипотечного портфеля зафиксирован в:

Москве (223,9 тыс. руб.),

Московской обл. (140,5 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге (133,8 тыс. руб.),

Ленинградской обл. (108,2 тыс. руб.),

Ханты-Мансийский АО (105,1 тыс. руб.).

Наиболее серьезную динамику роста рекомендованного семейного дохода среди 30-ти регионов с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов продемонстрировали:

Москва (+20,8%),

Самарская (+9,1%),

Новосибирская обл. (+8,8%),

Волгоградская обл. (+7,5%),

Оренбургская обл. (+7,3%),

Санкт-Петербург (+5,5%).

В то же время, в ряде регионов из в топ-30 значение данного индикатора, напротив, снизилось, в том числе в:

Приморском крае (-12,1%),

Республике Башкортостан (-9,2%),

Тюменской обл. (-7,0%),

Иркутской обл. (-6,5%),

Кемеровской обл. (-3,8%).

«Размер рекомендованного семейного дохода заемщиков для комфортного обслуживания ипотеки, который зависит от динамики таких показателей, как ставка, средние срок и чек ипотечных кредитов, в последнее время немного вырос, – говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В этой связи, прежде всего, стоит отметить существенное снижение в 2024 году среднего размера ипотечного кредита на фоне роста ипотечных ставок. Во многом это стало следствием «охлаждения» ипотечного рынка путем ужесточения макропруденциальных требований, прежде всего, в отношении увеличения первоначального взноса. Также стоит добавить, что с начала 2024 года объем ипотечного портфеля российских банков вырос на 9,0%. Кроме того, качество обслуживания ипотеки продолжает находиться на высоком уровне – роста «плохих» долгов не наблюдается. В то же время на фоне увеличения рассчитываемого НБКИ индикатора комфортного обслуживания ипотеки, растут и реальные доходы граждан. Поэтому говорить о существенном ухудшении ситуации с обслуживанием ипотечных кредитов пока не приходится. Вместе с тем, заемщикам важно продолжать контролировать кредитную нагрузку и планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту позволяли поддерживать привычный уровень жизни».