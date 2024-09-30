Власти разработали ряд мер для борьбы с нелегальным наймом самозанятых

Они изложены в новом законопроекте Минэкономразвития «О платформенной экономике». Об этом пишут «Ведомости».

Платформ, через которые самозанятые находят заказы, должны будут ограничить систематическое и продолжительное выполнение услуг партнером-исполнителем для одного заказчика. Кроме того, площадки должны будут ограничить принятие заказов для самозанятых от заказчиков, с которыми ранее они состояли в трудовых отношениях.

Это основные критерии, на основании которых отношения между платформой, заказчиком и исполнителем не признаются трудовыми. Правительство может отдельно установить, сколько времени и какое количество заказов может выполнить самозанятый для одного заказчика, следует из документа. Эти значения могут варьироваться в зависимости от сферы деятельности.

Для реализации этих функций операторов платформ могут подключить к системе ФНС, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с обсуждением. Таким образом, они смогут проверять, состояли ли ранее самозанятый и заказчик в трудовых отношениях.

Ранее стало известно, что чаще всего предприниматели платят самозанятым за строительство и ремонт, а в числе самых необычных специалистов − пар-мастера, концертмейстеры, эвалюаторы и грумеры. Средний чек одного платежа за услуги этих редких для самозанятых профессий составляет 8 тысяч руб.

По данным ВТБ, среди самых популярных услуг самозанятых – строительные и ремонтные работы, на них приходится четверть всех переводов. Часто предприниматели приобретают у них различные товары собственного производства (21% транзакций) и арендуют недвижимость (7%). Кроме того, компании привлекают водителей (9%), бухгалтеров и юристов (5%).