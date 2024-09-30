РСХБ: собственные финтех-решения позволили отразить массированную кибератаку

В конце сентября Россельхозбанк подвергся массированной кибератаке, однако система безопасности защитила средства и операции 7 млн клиентов. О том, как удалось отбить атаку, и о темпах перехода на отечественное программное обеспечение на 21-м Международном банковском форуме «Финансовый рынок: технологический суверенитет и структурная трансформация экономики» в Сочи рассказал заместитель Председателя Правления РСХБ Николай Ульянов.

23 сентября цифровые сервисы Россельхозбанка подверглись массированной DDoS-атаке, в том числе и с подменой IP-адресов.

«РСХБ удалось не допустить влияния атаки на доступность сервисов банка и обеспечить безопасность процессов, все системы работали. Стратегия РСХБ уделяет особое внимание внедрению современных отечественных технологий, развитию собственных IT-решений и платформ, а также повышению кибербезопасности. Мы зарегистрировали 26 решений собственной разработки, и в этому году список продолжит расширяться», – сказал Николай Ульянов.

В РСХБ развивается собственная платформа разработки и исполнения приложений AppFarm, в которой реализованы все современные принципы безопасной разработки DevSecOps. Одна из разработок для обеспечения информационной безопасности РСХБ –«Платформа киберразведки». До конца года РСХБ рассчитывает зарегистрировать ещё не менее 7 решений.

По состоянию на сентябрь 2024 года более 84% прикладных систем, используемых РСХБ, являются отечественными решениями, зарегистрированными в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России. Доля используемого общесистемного российского софта превышает 90%. К концу 2024 года планируется достичь 95%.

«Государственная политика и регулирование играют важную роль в обеспечении суверенитета. Создание благоприятных условий для развития финтеха и защита внутреннего рынка от давления со стороны иностранных организаций способствуют укреплению позиций отечественных разработчиков. Конечно, есть, куда расти. По некоторым параметрам российские решения догонят иностранные аналоги в ближайшие 2-3 года при условии сохранения темпов развития отечественного софта», – добавил Николай Ульянов.