Россельхозбанк возобновил приём заявок на ИT-ипотеку

Приём заявок по ИT-ипотеке доступен на платформе Своё Жильё/портале Своё Село. Программа будет действовать до 31 декабря 2030 года по ставке 6%. Клиент может получить от 3 до 9 млн рублей на срок до 30 лет при первоначальном взносе от 30%.

«За время работы ИT-ипотека зарекомендовала себя как своевременная и востребованная льготная программа. России важно создавать доступные условия для специалистов, обеспечивающих развитие в цифровой сфере», – прокомментировала заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Кредитование по программе ИТ-ипотека доступно для заемщиков в возрасте от 21 до 50 лет включительно. Средний размер зарплаты в течение 3х и более месяцев составляет:

от 150 тыс. рублей в месяц, если основное место работы в ИТ-организации находится в городе-миллионнике (за исключением г. Москвы и г. Санкт-Петербурга)

от 90 тыс. рублей в месяц, если основное место работы в ИТ-организации находится в остальных городах.

Компания-работодатель (ИТ-организация) должна одновременно соответствовать следующим условиям:

осуществлять деятельность в области информационных технологий;

быть аккредитованной в соответствии с Положением о государственной аккредитации;

заявить право на применение пониженных тарифов страховых взносов в соответствии с налоговым законодательством, представив в налоговые органы соответствующее согласие;

располагаться на территории Российской Федерации (за исключением г. Москвы и г. Санкт-Петербурга (включая муниципальные образования в их составе).

К покупке доступно как готовое жилье в новостройке, так и объекты на этапе строительства. Возможно приобрести квартиру, таунхаус, жилой дом с земельным участком у юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся первыми собственниками такой недвижимости.

Одно из обязательных условий для получения ипотечного кредита по программе ИТ-ипотека - страхование приобретаемой недвижимости на весь период кредитования. Страхование жизни и здоровья заемщика на весь срок кредита не является обязательным требованием.

Подать заявку возможно онлайн. Рассмотрение заявки обычно занимает пять рабочих дней. Проверить статус можно через личный кабинет клиента на сайте или по телефону (8 (800) 100-0-100 или 7787 (МТС, Мегафон, Билайн и Tele2).