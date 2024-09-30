Россельхозбанк поддержал Международный туристический форум «Время отдыхать на Байкале»

Иркутский филиал РСХБ выступил партнером Международного туристического форума «Время отдыхать на Байкале» и Байкальского гастрономического форума «Вкус путешествия!». Мероприятия проходили в Иркутске в течение двух дней, 26 и 27 сентября, на базе выставочного комплекса «Сибэкспоцентр». Их участниками стали представители власти, туристического бизнеса, банковской сферы и студенты профильных факультетов, всего более двух тысяч человек. Организаторами мероприятий выступили Агентство по туризму Иркутской области, Торгово-промышленная палата Восточной Сибири и активное бизнес-сообщество региона.

В первый день работы форума состоялась пленарная сессия, посвященная кооперации в туристической сфере и построению «мостов дружбы» для международного сотрудничества. Участники обсудили перспективные направления взаимодействия в сфере туризма между Республикой Беларусь, Китайской Народной Республикой и Монголией.

Второй день был посвящен развитию внутреннего туризма. Особое внимание участники уделили актуальным мерам поддержки туристической отрасли Прибайкалья, развитию сельского, медицинского, автомобильного туризма и туризма в муниципальных образованиях региона. Всего было организовано более десятка секций по различным направлениям.

Директор Иркутского регионального филиала РСХБ Наталья Баркова в качестве эксперта приняла участие в работе круглого стола «Сельский туризм. Успешные практики». Участники обсудили существующие меры поддержки, перспективы развития и новые способы продвижения туристических продуктов. Спикер представила гостям возможности цифровой экосистемы Свое, сделав особый акцент на платформах, способных помочь современным аграриям в ведении бизнеса.

«Россельхозбанк, как главный партнер АПК, накопил богатую историю сотрудничества с фермерами, поэтому мы знаем их трудности и стараемся помогать на всех этапах производства. Именно для этого была создана уникальная экосистема Свое, которая включает в себя семь цифровых платформ. Количество пользователей экосистемы на сегодняшний день превышает 3 млн человек. Самыми популярными среди аграриев Иркутской области являются маркетплейс Свое Фермерство, помогающий приобретать сельхозтехнику, услуги и товары для ведения бизнеса, а также интернет-магазин фермерских продуктов Свое Родное, позволяющий создавать виртуальную витрину для онлайн-продаж. В нашем регионе этим сервисом пользуется уже около 200 фермеров. Экосистема также содержит приложение Свое За городом, нацеленное на популяризацию регионального туризма. Оно дает возможность создавать программу тура, регистрировать его и продвигать. Помимо этих платформ, в экосистему входят площадки Свое Село (жилье в сельской местности), Свое Жилье (ипотечные программы банка), «Я в Агро» (работа в АПК для студентов и молодых специалистов), Все Свое (платформа для садоводов и дачников)», - рассказала Наталья Баркова.

Высокую заинтересованность темой цифровых сервисов РСХБ для развития агробизнеса подтвердило большое количество моментальных переходов по QR-кодам из транслируемой на экране презентации.

Завершая программу форума первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников отметил, что выработанные предложения носили профессиональный характер и выразил надежду, что все они будут переведены в практическую плоскость и взяты на реализацию.

«Хотел бы поблагодарить всех представителей туристической отрасли за участие. Ваш упорный труд способствует тому, что индустрия туризма и гостеприимства становится успешнее и привлекательнее. Правительство Иркутской области заинтересовано в этом и мы будем продолжать развивать туристическую инфраструктуру, способствовать развитию и совершенствованию сферы услуг», – сказал Руслан Ситников.