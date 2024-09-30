Альфа-Банк заработал 158 млрд рублей прибыли по итогам восьми месяцев 2024 года

Альфа-Банк получил 158 млрд рублей чистой прибыли по результатам РСБУ за восемь месяцев 2024 года.

Чистые процентные доходы за 8 месяцев выросли на 55% до 316 млрд рублей, чистые комиссионные доходы также увеличились — на треть, до 154 млрд рублей относительно аналогичного периода прошлого года.

Альфа-Банк отмечает активный рост числа клиентов — количество розничных клиентов составляет уже более 34,5 млн человек, объем клиентской базы малого и среднего бизнеса превысил 1,8 млн клиентов.

Активы Альфа-Банка с начала года увеличились на 18%: портфель розничных кредитов увеличился на 28% с начала года, портфель юридических лиц — на 21%. Депозитный портфель банка показывает прирост на 11% по сравнению с началом года.