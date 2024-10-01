Альфа-Банк, Сбер и Т-Банк создают консорциум для развития единого QR-кода

Три технологических лидера банковского сектора — Альфа-Банк, Сбер и Т-Банк — подписали меморандум о создании консорциума для развития новых платежных решений, первым из которых стал единый QR-код. На следующем этапе консорциум приступит и к другим инновационным платежным решениям.

Документ подписали президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф, глава АО «АЛЬФА-БАНК» Владимир Верхошинский и председатель правления АО «Т-Банк» Станислав Близнюк.

Цель инициативы — использование накопленной экспертизы для развития платежных инноваций, а также поддержания конкуренции на рынке. В результате совместной деятельности банков будут созданы высокотехнологичные платежные инструменты, которые обеспечат качественный клиентский опыт и укрепят позиции России в мировой финтех-отрасли.

Первым из предложенных рынку решений стал единый QR-код. Он дает потребителям унифицированное решение для оплаты по QR коду, сохраняя при этом выбор между различными дополнительными сценариями оплаты и привычную выгоду по банковским программам лояльности. Для банков, подключение к единому QR-коду позволит получить равный доступ к платежной инфраструктуре и сохранить существующие бизнес-модели получения прибыли.

Консорциум не ставит перед собой целью извлечение прибыли из совместной деятельности. Все полученные средства будут направлены на покрытие операционной деятельности консорциума и инвестиции в дальнейшее развитие платежных технологий.

Основные принципы сотрудничества банков:

Равнодоступность платежной инфраструктуры консорциума. В рамках объединения будут действовать единые для всех участников правила пользования технологиями и создаваемыми продуктами. Для банков-участников остается возможность развивать собственные инновационные решения на базе технологий консорциума. Развитие единого QR кода будет строиться на технологии MultiQR, которой уже пользуются 18 российских банков с совокупной эмиссией более 88% рынка. Использование уже доказавшей около 5 лет свою состоятельность технологии MultiQR позволяет обеспечить более быстрое и эффективное внедрение единого QR-решения и избежать дополнительных расходов со стороны банков-участников. При этом Сбер передает все необходимые права и технологии, позволяющие консорциуму самостоятельно управлять и развивать MultiQR. Уже сейчас команда ИТ консорциума прорабатывает вопрос развертывания платформы на независимой площадке. Форматы участия в консорциуме. Банки могут принять участие в консорциуме в двух статусах: как участник и как учредитель-инвестор. Банк-участник получает доступ ко всем технологиям консорциума, а также возможность развивать собственные решения на базе инфраструктуры консорциума. Учредители, максимальное количество которых не может превышать 12, принимают активное участие в управлении консорциумом и обеспечивают инвестиции в технологическое развитие его платежной инфраструктуры. Возможность стать учредителем консорциума сохраняется в течение 6 месяцев с момента подписания меморандума. При этом всеми участниками консорциума гарантируется конфиденциальность полученной информации и ее использование исключительно в рамках деятельности объединения. Координация развития технологии с рынком. Основные стратегические и операционные вопросы решаются с учетом мнения всех участников объединения. Для формирования предложений, обеспечения консолидации позиций рынка и развития безналичных технологий в стране будет учрежден Совет участников объединения с приглашением к участию регулятора и НСПК. Коллегиальное принятие решений. Решение стратегических вопросов принимается на заседании учредителей совета. Решение считается признанным при наличии не менее 75% голосов в его пользу. Голоса учредителей распределяются следующим образом: Сбер — 45%, остальные учредители — 55% (по 5% каждому). Таким образом, возможность единоличного принятия решений любым участником консорциума исключается.

Дальнейшими шагами консорциума станут создание отдельного юридического лица, формирование команды менеджмента, как из числа независимых, так и внутренних кандидатов, а также запуск технологической платформы на мощностях и ресурсах консорциума.