Команда Альфа-Банка вновь возглавила рейтинг ТОП-1000 российских менеджеров

Шестой год подряд Ассоциация менеджеров России и ИД «Коммерсантъ» признали главу Альфа-Банка Владимира Верхошинского лучшим руководителем банка в России.

Кроме него, в первые позиции рейтинга заняли заместитель председателя правления, директор по розничному бизнесу Иван Пятков, директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Алексей Гиязов, HR-директор Марат Исмагулов, директор по правовым вопросам и управлению проблемными активами Михаил Гришин, заместитель председателя правления Павел Высоцкий и директор по стратегическому развитию Александра Тымбай.

Вторые места в профильных рейтингах заняли: ИТ-директор Виталий Задорожный и начальник управления информационной политики Андрей Согрин.

Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» публикуется ежегодно в течение более чем 20 лет и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества. Список 1000 менеджеров, набравших самые высокие баллы по результатам голосования, публикуется ежегодно на страницах федерального издания газеты «Коммерсантъ».