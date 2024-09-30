ББР Банк предложил вклад «Превосходная осень» со ставкой до 20,5% годовых

27 сентября в ББР Банке стартовал новый сезонный вклад «Превосходная осень» со ставкой до 20,5% годовых.

– Вклад можно открыть от 100 тыс. до 50 млн рублей на 2 или 3 года, тем самым зафиксировать высокую доходность. Расходные операции и пополнение не предусмотрены. Предложение сезонное, срок приема средств на данный вклад ограничен, – говорится в сообщении банка.

Стать клиентом ББР Банка и открыть вклад можно без посещения офиса из любой точки России. Для этого необходимо пройти удаленную идентификацию по биометрическим данным. Подробная инструкция на сайте ББР Банка.