ББР Банк предложил вклад «Превосходная осень» со ставкой до 20,5% годовых

27 сентября в ББР Банке стартовал новый сезонный вклад «Превосходная осень» со ставкой до 20,5% годовых.
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– Вклад можно открыть от 100 тыс. до 50 млн рублей на 2 или 3 года, тем самым зафиксировать высокую доходность. Расходные операции и пополнение не предусмотрены. Предложение сезонное, срок приема средств на данный вклад ограничен, – говорится в сообщении банка.
Стать клиентом ББР Банка и открыть вклад можно без посещения офиса из любой точки России. Для этого необходимо пройти удаленную идентификацию по биометрическим данным. Подробная инструкция на сайте ББР Банка.
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