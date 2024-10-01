Ингосстрах Банк повышает ставки по вкладам до 20,3% годовых

30 сентября 2024 года Ингосстрах Банк увеличивает доходность вкладов «Карамель» и «Классический». Рост составил от 0,5 до 1,4 процентных пункта на сроках от 3 месяцев до 1 года.

Наибольший доход можно получить по вкладу «Карамель» без пополнения и снятия – 20,3% годовых. Ставка действует при оформлении депозита на 1 год с выплатой процентов в конце срока. Вклад доступен новым клиентам и всем, кто последние 3 месяца не пользовался сберегательными продуктами банка.

Максимальная ставка по вкладу «Классический» достигает 18,9% годовых при оформлении на 1 год с выплатой процентов в конце срока. Депозит открывается без опций снятия и пополнения и подойдет для сохранения накопленных сбережений.

При оформлении подписки «Инго Плюс» можно получить дополнительную выгоду от срочных рублевых вкладов в Ингосстрах Банке: до 1% годовых от суммы вкладов до 2 млн ₽ при покупках по картам банка от 30 000 ₽ в месяц. Дополнительный доход начисляется Ингорублями на бонусный счет программы лояльности.

При оформлении депозитов в интернет-банке и приложении Ингосстрах Банка действуют ставки на 0,25 процентных пункта выше, чем при открытии в офисах. Ознакомиться с подробными условиями по вкладам можно на сайте Ингосстрах Банка.