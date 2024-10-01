«Цифра банк» повысил ставки по вкладам в рублях

«Цифра банк» 26 сентября 2024 года повысил процентные ставки по вкладам в российских рублях для клиентов физических лиц.

Так, максимальная ставка по вкладу «Первый» повышена до 17,50% годовых в рублях. С учетом ежемесячной капитализации процентов минимальная гарантированная ставка по вкладу «Первый» теперь составляет 17,930% годовых в рублях. Срок вклада — 180 дней. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей.

По вкладу «Максимальный» для клиентов физических лиц максимальная ставка теперь составляет 15,50% годовых в рублях, а эффективная максимальная ставка с учетом капитализации процентов — 17,980% годовых в рублях. Срок вклада — 730 дней. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей.

Также «Цифра банк» повысил процентные ставки по вкладам для клиентов физических лиц, обслуживание которых осуществляется в рамках пакета услуг PRIVATE BANKING.

Процентная ставка по вкладу «Первый-Прайвет» теперь составляет 17,50% годовых в рублях. Минимальная гарантированная ставка по вкладу составляет 17,930% годовых в рублях. Срок вклада — 180 дней. Минимальная сумма — 1,5 млн рублей. Процентная ставка в случае досрочного расторжения вклада составляет 10,5% годовых в рублях.

Клиенты, обслуживающиеся в рамках пакета Private Banking, также могут открыть вклад «Аукционный-Прайвет». Процентная ставка по вкладу составляет до 19,00% годовых в рублях. Выплата процентов осуществляется ежеквартально с капитализацией. Срок размещения вклада «Аукционный-Прайвет» составляет 730 дней, минимальная сумма размещения – от 3 млн рублей. Процентная ставка в случае досрочного расторжения вклада составляет 10,5% годовых в рублях.

С более подробной информацией по вкладам можно ознакомиться по ссылкам:

«Первый», «Максимальный», «Первый-Прайвет», «Аукционный-Прайвет».