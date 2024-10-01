Новости

Плати меньше с каждым месяцем: в Примсоцбанке доступен новый кредит «Рациональный»

Линейка потребительских кредитов Примсоцбанка продолжает расширяться. Банк представил клиентам новый продукт – кредит «Рациональный». Одной из ключевых особенностей данного кредита являются дифференцированные платежи.

 Преимущества дифференцированной схемы погашения:

  • с каждым месяцем сумма платежа уменьшается, соответственно, существенно сокращается и переплата по процентам;

  • вместе с уменьшением суммы основного долга сокращается и размер месячных платежей.

 Как итог, дифференцированная модель способствует быстрому погашению кредита.

 Получить подробную информацию об условиях продукта можно в офисах банка, либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

 ***

ПСК от 25,943 до 26,000%. Срок кредита от 24 до 60 месяцев. Процентная ставка – 26%. Неустойка – 20% годовых от суммы просроченного основного долга. Минимальная сумма кредита – 100 001 рублей, максимальная сумма без обеспечения – 2 000 000 рублей. С поручительством 1-го физического лица или 2-х физических лиц и/или с залогом автотранспортного (-ых) средств (-а) максимальная сумма 5 000 000 рублей. Вид ежемесячного платежа – дифференцированный платёж. Документы, подтверждающие доход и трудоустройство заемщика/поручителя, требуются при любой сумме кредита. На момент подачи заявки у клиента не должно быть действующего договора потребительского кредита в Примсоцбанке. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 2733. Реклама. 18+ Данные приведены по состоянию на 27.09.2024г.

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2VfnxwzmvKA

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Байкальский риск-форум (БРИФ)
Как не наступать на одни и те же грабли? На БРИФ’24 обсудят типовые ошибки проектов
Для участников Байкальского риск-форума проведут экскурсии на велосипедах
Как увеличить производительность на 30%? Один из лучших производственных менеджеров России выступит на БРИФ’24
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес