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Братский АНКБ в Иркутске открыл продажу частным лицам мерных золотых слитков массой от 5 до 50 грамм

Драгоценные металлы – это выгодный способ для долгосрочных инвестиций, которые включают в себя:

Защиту от инфляции (драгоценные металлы сохраняют покупательную способность в долгосрочной перспективе)
Операции без НДС (с 1 марта 2022 года операции частных лиц со слитками золота не облагаются налогом на добавленную стоимость 20%)

Диверсификация рисков (альтернативный инвестиционный инструмент, особенно в условиях экономической нестабильности)
Подробнее с Условиями обслуживания банковских счетов в драгоценных металлах и с Тарифами Банка можно ознакомиться на сайте Банка www.ankb.ru в разделе «Частным лицам» - «Драгоценные металлы», по телефону  (3952) 203-530, а так же в Дополнительном офисе № 4 по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 56.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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