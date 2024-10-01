Братский АНКБ в Иркутске открыл продажу частным лицам мерных золотых слитков массой от 5 до 50 грамм

Драгоценные металлы – это выгодный способ для долгосрочных инвестиций, которые включают в себя:

Защиту от инфляции (драгоценные металлы сохраняют покупательную способность в долгосрочной перспективе)

Операции без НДС (с 1 марта 2022 года операции частных лиц со слитками золота не облагаются налогом на добавленную стоимость 20%)



Диверсификация рисков (альтернативный инвестиционный инструмент, особенно в условиях экономической нестабильности)

Подробнее с Условиями обслуживания банковских счетов в драгоценных металлах и с Тарифами Банка можно ознакомиться на сайте Банка www.ankb.ru в разделе «Частным лицам» - «Драгоценные металлы», по телефону (3952) 203-530, а так же в Дополнительном офисе № 4 по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 56.