«Братский АНКБ» с 07 по 20 октября 2024 года проводит акцию «МОНЕТНАЯ НЕДЕЛЯ»

Условия акции:
Монета будет приниматься от 1 копейки. Нет необходимости в открытии счета. Комиссия за размен не взимается.
В качестве поощрения мы предлагаем Вам памятные монеты номиналом 10 и 25 рублей, а так же купюры номиналом 100 рублей 2022 года выпуска с изображением фрагмента Спасской башни Московского Кремля с курантами.
Подробнее об условиях проведения акции узнавайте в отделениях Банка.
Дополнительный офис г. Братск ул. Комсомольская д. 43 строение 4 тел. (3953) 416 - 242 предлагает:
за каждые 120 рублей принимаемой монеты Банк выдаёт две памятные монеты номиналом 10 рублей, остальные выплачиваются обычными купюрами в зависимости от суммы.
за каждые 150 рублей принимаемой монеты Банк выдаёт две памятные монеты номиналом 25 рублей, остальные выплачиваются обычными купюрами в зависимости от суммы.
за каждые 200 рублей принимаемой монеты Банк выдаёт 1 купюру номиналом 100 рублей 2022 года выпуска с изображением фрагмента Спасской башни Московского Кремля с курантами, остальные выплачиваются обычными купюрами в зависимости от суммы.
Дополнительный офис г. Иркутск ул. Марата д. 56 тел. (3952) 203 - 517 предлагает:
за cумму от 200 рублей принимаемой монеты Банк выдаёт две памятные монеты номиналом 10 рублей, остальные выплачиваются обычными купюрами в зависимости от суммы.
за сумму от 500 рублей принимаемой монеты Банк выдаёт три памятные монеты номиналом 10 рублей, остальные выплачиваются обычными купюрами в зависимости от суммы.
за сумму от 1000 рублей принимаемой монеты Банк выдаёт четыре памятные монеты номиналом 10 рублей, остальные выплачиваются обычными купюрами в зависимости от суммы.
Просим вас по возможности расфасовать монету по каждому номиналу отдельно.