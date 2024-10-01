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«Братский АНКБ» с 07 по 20 октября 2024 года проводит акцию «МОНЕТНАЯ НЕДЕЛЯ»

Условия акции:
Монета будет приниматься от 1 копейки. Нет необходимости в открытии счета. Комиссия за размен не взимается.

В качестве поощрения мы предлагаем Вам памятные монеты  номиналом 10 и 25 рублей, а так же купюры номиналом 100 рублей 2022 года выпуска с изображением фрагмента Спасской башни Московского Кремля с курантами.

Подробнее об условиях проведения акции узнавайте в отделениях Банка.

Дополнительный офис г. Братск ул. Комсомольская д. 43 строение 4  тел. (3953) 416 - 242  предлагает:

за каждые 120 рублей принимаемой монеты Банк выдаёт две памятные монеты  номиналом 10 рублей, остальные выплачиваются обычными купюрами в зависимости от суммы.
за каждые 150 рублей принимаемой монеты Банк выдаёт две памятные монеты  номиналом 25 рублей, остальные выплачиваются обычными купюрами в зависимости от суммы.
за каждые 200 рублей принимаемой монеты Банк выдаёт 1 купюру номиналом 100 рублей 2022 года выпуска  с изображением фрагмента Спасской башни Московского Кремля с курантами, остальные выплачиваются обычными купюрами в зависимости от суммы.

Дополнительный офис г. Иркутск ул.  Марата д. 56  тел. (3952) 203 - 517 предлагает:

за cумму от 200 рублей принимаемой монеты Банк выдаёт две памятные монеты  номиналом 10 рублей, остальные выплачиваются обычными купюрами в зависимости от суммы.
за сумму от 500 рублей принимаемой монеты Банк выдаёт три памятные монеты  номиналом 10 рублей, остальные выплачиваются обычными купюрами в зависимости от суммы.
за сумму от 1000 рублей принимаемой монеты Банк выдаёт четыре памятные монеты  номиналом 10 рублей, остальные выплачиваются обычными купюрами в зависимости от суммы.

Просим вас по возможности расфасовать монету по каждому номиналу отдельно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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