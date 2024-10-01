Россельхозбанк назвал ТОП долгосрочных инвестиций в 2024 году

Последние несколько лет россияне чаще делали выбор в пользу инструментов, приносящих «быстрые» доходы, однако текущая рыночная конъюнктура создает хорошие условия для долгосрочного инвестирования. На финансовом рынке существуют инструменты с различным соотношением уровней риска и доходности. Россельхозбанк рассказал о наиболее перспективных стратегиях «игры вдолгую».

Программа долгосрочных сбережений (ПДС)

На фоне поставленной Президентом задачи по повышению капитализации российского фондового рынка к 2030 году до 66% ВВП, биржевые инвестиции возглавляют топ инструментов для долгосрочных вложений. С 2024 года россияне получили возможность пользоваться программой долгосрочных сбережений (ПДС). Ограничений на количество открытых счетов ПДС нет: можно заключить договора с разными негосударственными пенсионными фондами, каждый из которых будет застрахован на сумму 2,8 млн руб. Программа предназначена для накопления средств на регулярные пенсионные выплаты: она дает возможность копить вдолгую и получить выплаты по истечении 15 лет или при достижении возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин). Заключить договор по ПДС могут россияне в возрасте от 18 лет. В программу можно также перевести средства обязательного пенсионного страхования. Существует и дополнительные стимулы от государства. Во-первых, ПДС предусматривает государственное софинансирование собственных взносов граждан — до 36 тыс. рублей в год в течение трех лет после вступления человека в программу. Во-вторых, на сумму до 400 тыс. рублей, которые суммарно были внесены на ПДС, индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (о нем далее) и с 1 января 2025 года — на взносы по договору негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) — можно получить налоговый вычет по НДФЛ. Стандартная сумма к возврату за год составит 52 тыс. рублей для тех, кто платит налоги по ставке 13%. Медианная доходность российских НПФ опережает инфляцию, что и является ключевым ожиданием для игры вдолгую. По мнению Максима Петроневич, руководителя Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка, значимость программы долгосрочных сбережений будет возрастать по мере замедления инфляции, снижения ключевой ставки и соответственно возможности зарабатывать на коротком горизонте.

Индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС-3)

ИИС-3 — это новый тип индивидуального инвестиционного счета, который появился в 2024 году. Я Основное преимущество ИИС заключается в возможности получения налоговых льгот. Инвестору может заявить к вычету НДФЛ взносы на сумму до 400 тысяч рублей. Прибыль, полученная от инвестиционной деятельности, налогом не облагается, однако ее нельзя будет перевести на банковский счет до истечения минимального срока. Открыть ИИС нового типа можно минимум на 10 лет, однако для тех, кто откроет его в 2024-2026 гг. минимальный срок владения составит 5 лет. Также в новый ИИС можно конвертировать ранее открытые ИИС 1 и 2 типа, при этом при конвертации в минимальный срок можно зачесть срок владения предыдущими видами ИИС (до трех лет). В отличие от предыдущих видов инвестиционных счетов на ИИС-3 можно внести любую сумму, а при возникновении тяжелых жизненных обстоятельств досрочно снять средства со счета без потери налоговых льгот. Открывать ИИС-3 стоит при желании лично управлять инвестиционным портфелем, но сохраняется возможность и управления вашим портфелем брокером. Всего может быть открыто до трех ИИС третьего типа у разных брокеров.

Банковские вклады

В конце текущего года россиянам впервые предстоит заплатить налоги на процентный доход, полученный по банковским вкладам в 2023 году. Размер налога составит 13% или 15% (при совокупном годовом доходе от 5 млн руб.) от разницы между фактически полученным доходом и необлагаемой суммой. Последняя рассчитывается как произведение 1 млн руб. и максимального значения ключевой ставки Банка России за период с 1 января до 1 декабря прошлого года.

Максим Петроневич отмечает, что долгосрочные вклады могут стать более привлекательным инструментом инвестирования вдолгую в случае отмены НДФЛ на процентные доходы с долгосрочных депозитов (или ресурсов, которые пролежали в банке более 3 лет) или возвращении к обсуждению возможности безотзывных депозитов. Банки в настоящий момент предлагают наиболее привлекательные на рынке ставки по коротким вкладам, а длинные вклады позволяют зафиксировать высокую доходность на период до 3-5 лет – несмотря на ожидаемое на данном горизонте снижение уровня ставок.

Фонды денежного рынка

Чтобы снизить риски инвестирования и вложить средства в консервативный, но ликвидный финансовый инструмент, можно использовать фонды денежного рынка. Этот инструмент стал особенно популярен у инвесторов в 2024 году за счет высокой ликвидности. Принципы работы таких фондов совпадают с принципами работы других паевых инвестиционных фондов (ПИФ) — они создают портфель из ценных бумаг и продают инвесторам доли, которые называются паи. По оценкам аналитиков РСХБ, доходность фондов денежного рынка сейчас достигает порядка 1,5% в месяц. Инструмент предлагает плавающую доходность, приближенной к ключевой ставке. На ближайшем горизонте инвестор может выиграть от повышения уровня ставки, однако в долгосрочном периоде доходность инструмента существенно сократится, хотя останется выше инфляции.

Драгоценные металлы

Инвестиционный спрос в мире на физическое золото в виде слитков и монет также остается высоким и превышает уровень в 1000 т. с 2021 года. На торгах в конце сентября 2024 года стоимость драгоценного металла обновила исторический рекорд и достигла $2642 за унцию. Аналитики Россельхозбанка прогнозируют рост интереса к золоту в мире в 2024 и 2025 годах в условиях текущей геополитической ситуации в мире, а также смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС. Стоимость металла уже к концу 2024 года сможет достичь уровня в $2800, что поддержит инвестиционную привлекательность в данном сегменте. В то же время инвесторам необходимо учитывать, что золото – это защитный инструмент при наступлении неблагоприятных событий. Цена на него может снизиться относительно текущих уровней, а для получения положительной доходности необходимо быть готовым держать актив долгое время – от 5 лет и более.

Из-за сложностей с хранением золотых слитков, можно рассмотреть более безопасные долгосрочные инвестиции в золото, например, покупку паёв в золотых биржевых паевых фондах (БПИФ) или инвестирования в Обезличенные металлические счета (ОМС). В отношении паёв и счетов действует те же правила налогообложения. В отношении налогообложения, если золото было продан по более высокой цене, чем ранее куплено, то с разницы должен быть самостоятельно задекларирован и уплачен НДФЛ. Исключение — если слитком или паем владели более трех лет.