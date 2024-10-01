VK стал самым популярным сервисом у жителей Иркутской области

Доля мобильного интернет-трафика в Telegram с 2022 года выросла вдвое и составляет на сегодня около 11% от всего потребления в сети. Активность россиян в VK также увеличилась, в итоге соцсеть нарастила свою долю в структуре трафика до 15%. В ответ на рост популярности этих сервисов МегаФон увеличил пропускную способность прямых стыков с Telegram и VK, что позволило сократить время задержки контента и улучшить пользовательский опыт.

Самым популярным сервисом в Иркутской области стал VK, на него пришлось 15% всех передаваемых и получаемых пользователями данных. За два года их объём вырос более, чем в 1,5 раза. При этом в общей массе трафика показатели VK стали выше на 3,3 процентных пункта. Самое внушительное увеличение дал находящийся на втором месте по популярности мессенджер Telegram. Суммарный объём передаваемых через него данных стал в 2 раза больше. При этом в рейтинге общей совокупности мессенджер поднялся только на 6 пунктов.

В целом по России, по данным на август 2024 года, больше всего мобильного интернет-трафика среди всех сервисов россияне тратят в VK (15,3%), в сравнении с августом 2022 года его доля в общем потреблении выросла на 3,2 процентных пункта. Telegram демонстрирует еще более динамичный рост: если летом 2022 года мессенджер занимал лишь 5,3% мобильного интернета, то теперь его доля достигает 11%. Это позволило Telegram обойти TikTok осенью 2023 года и занять вторую строчку по объему трафика.

В то же время на TikTok сейчас приходится 6,3% мобильного интернета, с августа 2022 года его доля сократилась на 3,9 процентных пункта. Еще 5,6% занимает «Кинопоиск» (рост на 0,9 п.п.), а 2,8% – занимает WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) (рост на 1 п.п.). Популярность «Одноклассников» снижается – за год доля соцсети в структуре российского потребления упала до 1,9% (снижение на 0,4 п.п.). Также порядка четверти (25,6%) объема мобильного интернета сегодня – это различный трафик в веб-браузерах пользователей.

Чтобы мобильная сеть справлялась с возрастающей нагрузкой, специалисты МегаФона модернизировали свою транспортную инфраструктуру. Так, пропускная способность прямых стыков c Telegram выросла еще на 14%, а с VK – на 12%.

«Мы внимательно следим за трендами потребления и оперативно реагируем на запросы наших абонентов. VK и Telegram в последние годы показывают динамичный рост и для обеспечения достаточного запаса емкости мы модернизируем нашу сеть. Увеличение пропускной способности позволило как равномерно распределить нагрузку на мобильную сеть, так и повысить качество пользовательского опыта: сервисы теперь работают стабильнее, сократилось время задержки при просмотре видео, а также улучшилось качество потокового контента», – отмечает директор департамента по развитию транспортной сети МегаФона Андрей Криштофович.