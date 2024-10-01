Иркутская область вошла в десятку регионов России с самым высоким спросом на гостиничный персонал

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, как изменились зарплаты для сотрудников сферы туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, а также назвали регионы-лидеры по числу подобных предложений на рынке труда.

В январе–сентябре 2024 года в Иркутской области было открыто более 8,4 тыс. вакансий в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения, в целом по стране спрос увеличился на 26% за тот же период.

Самыми востребованными специалистами в ресторанно-гостиничном направлении стали повара, пекари и кондитеры (каждая пятая вакансия в отрасли или 22% от общего числа), официанты, бармены и бариста (16%), менеджеры ресторана (5%), уборщики (5%), продавцы (4%), администраторы (4%), бухгалтеры (3%), хостес, курьеры, водители, менеджеры по продажам (по 2%), кладовщики, менеджеры по туризму, разнорабочие и кассиры (по 1%).

Наибольшее количество предложений о работе в сфере гостеприимства приходится на крупнейшие туристические и деловые центры: Москву (20% от всех подобных вакансий), Санкт-Петербург (10%), Московскую область (7%) и Краснодарский край (6%).

При этом по количеству вакансий именно в гостиничном направлении впереди всех оказался Краснодарский край – 18% от всех предложений в стране, опередив даже Москву (16%) и Санкт-Петербург (12%). В «десятку» вошли также Московская область (6%), Алтайский край, Новосибирская область (по 3%) и Иркутская область (2%).

Растущий спрос на сотрудников подогревает дефицит кандидатов: по итогам августа в Иркутской области на одну вакансию в сфере гостеприимства приходится лишь 3,7 резюме, при нижней границе нормы 4 резюме на вакансию. Подобная ситуация наблюдается почти во всех регионах страны, за исключением Москвы (4, 3 резюме на вакансию) и Северо-Кавказского ФО (5,8).

В августе средняя предлагаемая зарплата в профобласти «Туризм, гостиницы, рестораны» составила в Приангарье 46,5 тыс. рублей, и с начала года эта сумма выросла на 21%.

В региональном разрезе самый заметный рост зарплат для специалистов сферы гостеприимства произошел в Чеченской республике – на 71% (с 35 тыс. до 60 тыс. рублей), в Республике Тыва – на 45% (с 55 тыс. до 80 тыс. рублей), а также в Магаданской области – на 38% (с 65 тыс. до 90 тыс. рублей).