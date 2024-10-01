СВОЕ на полях: Россельхозбанк провел исследование отечественного рынка семян

Россельхозбанк провел исследование отечественного рынка семян и выяснил, какие сорта и гибриды выбирают отечественные аграрии. В среднем по культурам самообеспеченность аграриев отечественным семенным материалом составляет 63% и будет расти. В исследовании приняли участие 2200 сельхозтоваропроизводителей. Результаты исследования будут опубликованы в сборнике РСХБ «СВОЕ на полях: лучшие российские сорта и гибриды сельскохозяйственных культур и их разработчики».

«Учёт сортовых посевов в России не велся с 1995 года - именно тогда были опубликованы последние данные Росстата. При этом информированность аграриев о разработках отечественных селекционеров - залог эффективного развития отрасли и изобильных урожаев. Именно поэтому мы совместно с маркетинговым агентством «Агростат» не только исследовали статистику сортового состава на полях, но и выяснили, кому из отечественных селекционеров доверяют будущее своих урожаев сельхозпроизводители», - рассказала Софья Ромащенко, управляющий директор Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Исследование помогло определить состав сортов и гибридов по регионам, выявить долю отечественных селекционных достижений в площадях посевов этих культур. Полученные данные позволили составить рейтинги сортов и гибридов зарубежной и отечественной селекции, доли высева отечественных сортов, особенно в культурах, сильно зависящих от поставок зарубежных оригинаторов. По итогам были сформированы списки самых популярных сортов и гибридов отечественной селекции полевых культур, возделываемых у производителей по всей стране и самых популярных наименований на карте России.

Исследование РСХБ показало, что в сезоне 2022-2023 гг. достигнут высокий уровень самообеспеченности семенами по ключевым полевым культурам. Озимая пшеница является лидером по обеспеченности сортовым составом отечественной селекции, так как доля сортов российской селекции в площадях её посевов составляет 98%. Более 60% площадей зерновых колосовых культур также занято сортами отечественной селекции.

В среднем по культурам самообеспеченность семенным материалом составила 63%, что подтверждает данные Минсельхоза России.

Исследование РСХБ выявило, что культуры, зависимые от посевного материала зарубежной селекции, представлены в основном гибридами, которые на сегодняшний день имеют более высокую узнаваемость. Однако в связи с беспрецедентными мерами государственной поддержки отрасли, направленными в том числе на продвижение отечественных селекционных достижений, осведомленность об отечественных оригинаторах семян увеличивается.

В 2024 году квота на ввоз семян зарубежной селекции по картофелю, кукурузе (группа спелости ФАО

менее 300), рапса, ячменя пивоваренного составила 33,1 тыс. т., и она по данным Минсельхоза России использована менее чем на 50 %.

Количество высеянных отечественных сортов полевых культур, включенных в Госреестр за последние четыре года, растет, что говорит об увеличении спроса на семена отечественной селекции.

В консолидированном опросе участвовало более 2200 хозяйств из всех сельскохозяйственных регионов страны. Фокус внимания на 11 основных полевых культурах. В рамках анкетирования оценивалось происхождение оригинаторов по каждой культуре в процентах от площадей возделывания по культурам опроса.

Подробнее об отечественных сортах, которые выбирают российские аграрии, можно будет узнать в сборнике «СВОЕ на полях: лучшие российские сорта и гибриды сельскохозяйственных культур и их разработчики», который будет опубликован в октябре.