Иркутская компания получит 20 миллионов рублей от Фонда развития промышленности на производство устройств для коммутации и защиты электрических цепей

Экспертный совет федерального Фонда развития промышленности одобрил заявку ООО «ЭНЕРГО-комплекс» на финансирование нового производства. Льготный заём в размере 20,1 миллиона рублей предприятие намерено направить на создание производства устройств для коммутации и защиты электрических цепей в рамках программы импортозамещения. Средства будут выделены по совместной федерально-региональной программе, 90% из них предоставит федеральный ФРП.

«Согласно условиям этой программы льготное заёмное финансирование предоставляется на проекты, направленные на импортозамещение, экспорт и производство высокотехнологичной продукции гражданского назначения. В данном случае это выпуск высоковольтных разъединителей; данный вид оборудования включён в приказ Минпромторга №2422 «Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению в отрасли энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности Российской Федерации», — объясняет первый заместитель председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Руслан Ситников. Фото из архива

«ЭНЕРГО-комплекс» станет единственным производителем высоковольтных и низковольтных разъединителей в регионе, что позволит покупателям из соседних субъектов федерации существенно сократить сроки поставки и снизить транспортные расходы. Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 30 миллионов рублей, большую часть из которых будет предоставлена по линии федерального Фонда развития промышленности по ставке 3% годовых. Эти средства будут направлены на приобретение отрезного маятникового станка, пробивного пресса, камерной печи и других видов производственного оборудования.

«В первом полугодии мы активно работали с заявками по собственной региональной программе. И очень рады, что заявка этой компании получила одобрение у Экспертного совета федерального Фонда. Это помогает балансировать портфель займов и увеличивает возможности ФРП Иркутской области для поддержки большего числа проектов из различных производственных отраслей», — подчёркивает директор регионального Фонда Яна Шевченко.

Яна Шевченко. Фото из архива

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