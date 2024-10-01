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Новые 5000 рублей появились в Иркутской области

Это модернизированная банкнота с усиленным защитным комплексом. На ней изображены достопримечательности Екатеринбурга и Урала. Об этом рассказали в отделение Иркутск Сибирского ГУ Банка России.

На лицевой стороне банкноты – стела «Европа – Азия», на оборотной – памятник «Сказ об Урале» в Челябинске. В нижней правой части лицевой стороны банкноты расположен QR-код, содержащий ссылку на страницу Банка России с описанием защитных признаков банкноты.

«Банкноты нового образа будут в обороте наряду с банкнотами образца 1997 года. Обменивать старые на новые ни в коем случае не нужно. Более старые деньги будут постепенно выходить из оборота в результате износа», – говорится в сообщении.

Планируется до 2025 года поэтапно модернизировать банкноты образца 1997 года, включая 10, 50, 500 и 1000 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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