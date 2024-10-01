Ассоциация «Байкал без пластика» подвела итоги сезона и обсудила новые проекты

В Иркутске состоялась встреча участников Ассоциации «Байкал без пластика», добровольного объединения неравнодушных представителей бизнеса, общественных организаций и учреждений культуры и образования, для которых чистота уникального озера Байкал – личное дело.

Несколько раз в год члены ассоциации собираются вместе, чтобы обсудить текущие проекты ассоциации и наметить план работы на будущее, особое внимание уделяя экологическому просвещению и привлечению жителей Приангарья к осознанному потреблению.

На встрече, которая прошла 25 сентября в «Доме Европы», в Ассоциацию «Байкал без пластика» были приняты трое новых членов, которые уже активно участвовали в проектах ассоциации в формате партнеров. Это радиостанция МСМ, дайв-центр «Байкал-Фартовый» и компания «Байкал Аква». Каждая из этих компаний не раз заявляла о своем интересе к проектам по защите Байкала и снижению уровня загрязнения берегов и вод озера микропластиком.

Перечисляя наиболее запомнившиеся проекты этого сезона, координатор ассоциации Михаил Гусляков отметил: «Одна из ключевых акций второй год подряд – экспедиция по подъему затонувших сетей со дна Байкала. Экспедиция набрала ход, в этом году подняли 73 сети общей длиной более 4 километров. Также дайверы и волонтеры подняли более 400 килограммов мусора: стеклянных бутылок, пластика, посуды из металла и стекла».

Дайв-центру «Байкал-Фартовый» за участие в этом проекте было вручено благодарственное письмо ассоциации. Михаил Сисенков, директор центра, отметил: «Очень важно, чтобы усилия всех членов ассоциации были скоординированы. От этого очень сильно зависит улучшение экологической обстановки. И мы, водолазы, как никто это видим. Свежего мусора в Байкале очень мало, в основном встречается старый мусор».

Среди других заметных проектов «Байкала без пластика» участники встречи обсудили «Экомарафон», в рамках которого для сотен ребят в детских и спортивных лагерях региона были проведены уроки экологической грамотности и основ осознанного потребления, а также фотовыставку «Далай/море», которая стартовала в Бурятии, а затем экспонировалась во всех городах ответственности компании Эн+ в Иркутской области, а также в Красноярске. Главный герой выставки – великий Байкал, его фотографии языком художественных образов говорят о важности его сохранения.

Уникальным проектом участников ассоциации является фестиваль «Балет на Байкале», который уже стал культурной традицией Бурятии. Директор Бурятского государственного академического театра оперы и балета Дмитрий Дылыков, выступая перед собравшимися по видеосвязи, заметил, что с каждым годом фестиваль «набирает вес».

Среди перспективных проектов, реализуемых членами ассоциации, заметной стала инициатива экоцентра «Экоморфозы» по сбору пластикового мусора из офисов, его переработке и производству канцелярской и сувенирной продукции для компаний, входящих в «Байкал без пластика». «Мы выступили с предложением переработки отходов, в частности – пластика. Сейчас в рамках грантового конкурса Эн+ мы открываем первый комплексный экоцентр в городе Иркутске, где будем принимать более 60 видов вторресурсов, в том числе использованные канцелярские принадлежности, старые пластиковые карты и другие подобные вещи», - говорит руководитель экоцентра «Экоморфозы» Наталья Васильева.

Говоря о подобных инициативах, директор департамента внешних коммуникаций компании Эн+ Ольга Санарова отметила, что сейчас крайне не хватает подобных центров переработки и необходимо начинать даже с малых дел, чтобы жители Приангарья осознавали возможность переработки и повторного использования пластика и других вторичных ресурсов. Ведь важное направление работы Ассоциации — обеспечение прибайкальских регионов инфраструктурой раздельного сбора отходов и развитие системы рециклинга.

В завершение встречи Наталья Еремеева, директор благотворительного фонда «Подари планете жизнь», который также входит в состав ассоциации, провела для гостей экскурсию по эко-арт выставке «Байкальская эволюция. Люди и смыслы», организованной совместно с «Байкалом без пластика». Все представленные объекты сделаны либо полностью из переработанного вторсырья, либо из цельных собранных вторресурсов, таких как пластиковые бутылки, пластиковые крышки, бумага и другие материалы, и отражают темы сохранения природы, культуры и истории России, а также влияния человека на окружающую среду.