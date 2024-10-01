Получение кредитов упростят в ОЭЗ

Предпринимателям в особых экономических зонах (ОЭЗ) хотят разрешить передавать в залог арендованные в участки, которые находятся в госсобственности. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на законопроект, одобренный правкомиссией 30 сентября.

Законопроект позволяет резиденту ОЭЗ на стадии строительства заложить вместе с объектом арендные права на земельный участок и получить кредит на инвестиционной фазе. При этом законопроект содержит механизм, который защищает сохранность целевого назначения земель ОЭЗ. Если резидент нарушит обязательства по кредиту, заложенные арендные права банк сможет передать только другому резиденту этой зоны или управляющей компании, уточнили в пресс-службе.

Особые экономические зоны – это территории в России, где установлен льготный режим для предпринимательской деятельности, а также может применяться режим свободной таможенной зоны. Такой механизм создается для того, чтобы развивать обрабатывающие и высокотехнологичные отрасли экономики, туризма, санаторно-курортной сферы, портовой и транспортной инфраструктуры, а также для производства новых видов продукции.

Напомним, что в Иркутской области на южном берегу озера Байкал работает ОЭЗ «Ворота Байкала». По закону строительство туристических объектов в центральной экологической зоне вне населенных пунктов разрешено только в ОЭЗ. Управляющая компания предоставляет в аренду земельные участки под строительство туристических объектов. На территории ОЭЗ налог на прибыль снижен до 15,5%, налог на имущество организаций – до 0%.