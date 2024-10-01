Стали известны победители акции «Дачный сезон» от «Иркутскэнергосбыта»

24 сибиряка получили по 2000 рублей на лицевые счета для оплаты энергоресурсов. Так в «Иркутскэнергосбыте» (входит в Эн+) отметили победителей акции «Дачный сезон». Ее участником мог стать любой житель региона – клиент компании, который пользуется дистанционными сервисами.

По условиям акции претендентам на победу надо было подключить получение квитанции на электронную почту и дважды передать показания приборов учета любым удаленным способом. Для этого есть множество вариантов: сайт компании, личный кабинет или его мобильная версия, чат-боты в мессенджерах Viber и Telegram, смс-сообщение, Единый энергетический информационно-справочный центр, Система Город, ГИС ЖКХ. Завершающим условием стало отсутствие задолженности по текущим платежам.

– Акцию «Дачный сезон» мы запускали на летний период, чтобы привлечь внимание клиентов к нашим сервисам. Многие жители переезжают на дачи или отправляются в путешествия, то есть фактически находятся вне дома. Чтобы коммунальные платежи не добавляли хлопот, очень удобно пользоваться, например, мобильным приложением. Не надо никуда ехать, в телефоне всегда можно сделать самое основное: посмотреть начисления, скачать электронную квитанцию, оплатить, передать показания, – Андрей Сугоняко, руководитель отдела маркетинга «Иркутскэнергосбыта» (входит в Эн+).

Победителей определяли с помощью математической формулы. 24 счастливчикам на лицевые счета зачислены денежные средства в размере 2 тысяч рублей для оплаты энергоресурсов. В ближайшее время им придут уведомления на электронную почту.