Марина Седых: «Экологическое благополучие регионов требует совместных действий крупных компаний»

Марина Седых на Евразийском женском форуме, проходившем в Санкт-Петербурге, рассказала о вкладе Иркутской нефтяной компании в реализацию повестки устойчивого развития. Она выступила на сессии «Женщины в экологии: новые горизонты роста».

«В соответствии с нашей миссией, мы стремимся максимально перерабатывать извлекаемые нами ресурсы – речь идет не только о нефти и газе, но и пластовой воде. С 2009 года мы ведем закачку попутного нефтяного газа в пласт, для чего расширяем систему мощных компрессоров», - отметила Марина Седых.

По ее словам, выбросы парниковых газов происходят в том числе и во время масштабных лесных пожаров, поэтому в группе компаний успешно работает своя большая пожарная служба: «И мы, помимо того, что заключаем договоры с государственными структурами, получили свою лицензию на тушение лесных пожаров».

Марина Седых рассказала, что компания давно и последовательно сокращает объемы выбросов CO2 и других парниковых газов и добилась существенных успехов. Но остается много других производств – это, к примеру, металлургические и другие заводы, работающие в тех же регионах, что и ИНК. Они используют старое оборудование и наносят огромный вред окружающей среде.

«Мы часто говорим о том, что страны могут объединяться для того, чтобы реализовывать повестку устойчивого развития, но нужно в первую очередь объединяться крупным компаниям, которые наносят ущерб окружающей среде в конкретных регионах, чтобы соблюдать баланс экономики и экологии. Это не так сложно на самом деле, это просто нужно осознать, возможно, для этого стоит назначить генеральными директорами этих компаний женщин», - отметила Марина Седых.