На подарки ко Дню учителя иркутяне потратят в этом году 2600 рублей

Только 5% родителей ответили не поздравляют классного руководителя с Днем учителя. Данные приводит сервис по поиску работы Superjob.

Родители из Москвы и Санкт-Петербурга потратят на День учителя больше, чем в среднем по стране: 4500 и 3500 руб. В Иркутске средние расходы на поздравление классного руководителя в этом году составят 2600 руб.

Средняя стоимость подарка классному руководителю на День учителя по России составляет 3900 руб. (в прошлом году родительские комитеты в среднем тратили 3200 руб.).

Самые популярные идеи подарков учителю – традиционный букет цветов (63%), подарочные сертификаты (29%), наборы чая, кофе или конфет (25%).