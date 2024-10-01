МТС помогла жителям Иркутска избавиться от 11 миллионов спам-звонков за прошедшее лето

МТС проанализировала объем спам-звонков жителям Иркутской области за летние месяцы 2024 года. За это время антиспам-решения МТС на основе Big Data помогли заблокировать более 11 миллионов вызовов от спамеров и мошенников.

С июня по август 2024 года количество заблокированных входящих звонков в Иркутской области выросло на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе составила 11 секунд. Антиспам система не только сэкономила время пользователям Иркутской области, автоматически отвечая на звонки или предупреждая о возможном спаме, но также защитила их от серьезных последствий, таких как потеря денег, утечка персональных данных и угрозы со стороны телефонных мошенников. Наиболее активно звонили спамеры с рекламными предложениями, представители финансовых организаций, коллекторы и возможные мошенники.

«С начала 2024 года в Иркутской области нам удалось предотвратить более 25 миллионов нежелательных звонков. Эта цифра говорит о том, как важно защищать абонентов от назойливых спамеров. Чтобы спам-звонки не отвлекали пользователей от важной работы и общения, наш сервис «Защитник» активно блокирует нежелательные вызовы с подозрительных номеров. Это автоматическое решение избавляет от необходимости беспокоиться о лишних звонках, позволяя сосредоточиться на том, что действительно имеет значение. Кроме того, мы предоставляем возможность расшифровки разговоров. Абоненты в курсе событий даже в том случае, если вызовы были заблокированы», — пояснил директор МТС Иркутской области Константин Зимин.