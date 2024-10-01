Свой Банк на Global Tech Forum 2024

26 сентября в Москве прошла конференция-выставка в сфере цифровой трансформации и автоматизации бизнеса GLOBAL TECH FORUM. Масштабное мероприятие собрало более 2000 участников: IT-экспертов, разработчиков и поставщиков комплексных решений для бизнеса. В числе спикеров — директор по информационным технологиям (CTO) Своего Банка Александр Мезенцев.

На конференции было представлено более 100 кейсов по цифровизации бэк-офиса и автоматизации основных бизнес-процессов. Ведущие эксперты в области digital-технологий поделились опытом своих компаний, обсудили современные подходы, необходимые для улучшения взаимодействия с клиентами и развития цифровой культуры организации.

В рамках MANAGEMENT TECH, одного из ключевых треков конференции, Александр Мезенцев представил доклад на тему «Новые уровни организации. Почему важно вкладываться не только в цифру». В своем выступлении спикер Своего Банка подчеркнул важность комплексного подхода к цифровой трансформации, объяснил, что успешная цифровизация требует инвестиций не только в технологии, но и развитие оргструктуры, команды и внутренней культуры. Многие компании, отметил Александр, фокусируются исключительно на создании digital-продуктов, игнорируя необходимость внутренней перестройки, что в конечном итоге замедляет достижение поставленных целей.

«Для нас важно не только внедрять новые цифровые решения, но и выстраивать систему, которая поддерживает развитие всех внутренних процессов. Конференция показала, что многие компании сталкиваются с теми же вызовами, что и мы, что делает подобные мероприятия особенно полезными для обмена опытом и поиска решений», — отметил CTO Своего Банка.